Рамзан Кадыров болен? Что происходит с главой Чечни?

В ответ Рамзан Кадыров и его двоюродный брат, депутат Госдумы Адам Делимханов, записали видеообращение. Запись, которая была опубликована 2 июля, явно была задумана как способ посмеяться над слухами, ведь и Делимханова какое-то время объявляли „погибшим“.

„Не исключено, что это его последние дни“, — написал Абдурахманов еще 1 июля.

Известный чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, живущий за границей, уверял, что у Рамзана Кадырова могут быть проблемы с почками, поэтому лидер Чечни находится на диализе, который „не помогает“.

И тут к голосам „источников“ присоединился представитель главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов, который заявил, что, по его данным, глава Чечни находится „в тяжелом состоянии“.

Новый виток этого обсуждения начался с поста чеченского телеграм-канала NIYSO — авторы написали, что Кадыров якобы впал в кому. В тот же день украинское издание „Обозреватель“ выпустило заметку со ссылкой на источники „в чеченской диаспоре“. Обычно так пишут о чеченцах, проживающих в Европе. Но абсолютное большинство в диаспоре не имеет доступа к такого рода информации и не может заявлять о подобном с полной степенью уверенности.

За последние месяцы к обсуждению присоединились украинские и российские блогеры, а также украинская разведка.

Но с конца прошлого года чеченские телеграм-каналы (как отмечала журналистка Елена Милашина, хорошо знакомая с ситуацией в Чечне, эти каналы тесно связаны между собой и администрируются одними и теми же людьми) начали распространять слухи о том, что ситуация может быть критической.

Визуально это не было заметно: Рамзан Кадыров продолжал появляться на публике, выкладывал фото и видео. Иногда, правда, то стремительно набирал вес, то так же стремительно терял его, но этот факт сам по себе еще не говорит о том, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Спекуляции и слухи на тему здоровья главы Чечни появились не вчера. Его состояние обсуждают последние несколько лет. Например, годы назад источники „Новой газеты“ говорили о „серьезном заболевании, которое плохо поддается лечению, а в 30% случаев заканчивается летальным исходом“.

Кадыров на видео комментирует „разные сплетни“ и говорит: „Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить“.

Анестезиолог из Израиля Михаил Фремдерман обратил внимание на то, как выглядит правая кисть Кадырова в этом видео.

„Я посмотрел эти кадры в повторе и увеличении — вся правая кисть Кадырова исколота, там большая подкожная гематома. Это означает, что ему регулярно ставят капельницы. Обычно их ставят в кисть, когда другие места тоже исколоты. Это именно следы от капельницы, а не уколов (например, наркотиков) — от коротких уколов вены так не выглядят. По крайней мере, можно сделать вывод, что Кадыров находится на очень серьезной длительной внутривенной терапии. Это не диагноз, но свидетельство того, что Кадыров может быть крайне нездоров“, — сказал он Би-би-си.

Адам Делимханов позже добавит, что Кадыров „полон здоровья и энергии, активно занимается спортом“.

Самая популярная версия у тех, кто обсуждает эти слухи, — это проблема с почками. Правда, звучали предположения, что могли возникнуть и проблемы с сердцем. Бывший главный редактор закрытой радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов (в России объявлен иностранным агентом) утверждает, что Кадыров находится сейчас в одной из московских больниц.

„Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ (Центральной клинической больнице управделами президента РФ)“, — пишет Венедиктов.

Что мы знаем на самом деле?

В этом году официально Кадыров уже трижды уходил в отпуск: в январе, в апреле (во время Рамадана) и в июле. Дата окончания отпуска не была указана.