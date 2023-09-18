ВИДЕО | Поэт и нарвский волонтер: „Все ветви власти только рвут друг у друга кресла“

Например, местный волонтер Алексей Непримеров даже написал стихотворение о взаимодействии с местной властью. Он его выложил вместе с текстом поста, из которого мы приведем цитаты.

„Так уж получилось, что я много лет занимаюсь какой-нибудь социальной работой, - пишет на своей странице в Фейсбуке Алексей. - Начинал с помощи животным: на протяжении пары лет даже полиция или дежурный городской администрации не парясь давали мой номер горожанам и считали, что проблема таким образом решена“.

„Мой круг общения из-за этого в большой степени состоит из людей, взваливших на себя добровольно какие-то социальные функции, - продолжает пост Непримеров. - Поэтому взаимодействие администрации и депутатов с НКО для меня - триггер и критерий оценки работы“.

„В целом вообще было примерно так: если НКО как-то там работало автономно, то и хрен с ним, а если оно конкурировало за проектные деньги с какой-нибудь аффилированной центристам организацией, то оно нещадно вытравливалось, - рассказывает волонтер о своей работе. - Два года назад я как романтик поверил, что в Нарве что-то может поменяться. Ну должно уже. А у нас (у НКО), знаете, как принято: если у тебя есть какие-то проектные деньги, ты, конечно, по возможности, заказываешь услугу не у коммерческого лица, а у другого НКО, чтобы поддержать коллег. Я обратился к коллегам за арендой конференц-зала для проведения обучения. На это мне ребята ответили, что ничего не получится, нас выгнали, месяц на сборы, здание под снос“.

„Всё, что я вижу, - это то, что за 32 года независимости о Нарве никто ни дня не заботился, - делает вывод Непримеров. - Ни дня. Вот с самого 91 года и до данного момента все ветви власти только рвут друг у друга кресла. Вероятно никто и не будет“.

„А ещё можно на каком-нибудь мероприятии встретить кучу депутатов и так и не понять, кто тут Д’Артаньян, - заключает автор поста. - Про это собственно и стихотворение“.

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