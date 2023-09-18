Очередное закрытие в Нарве: теперь и новый Gastrobar Social

„Кафе Antalya Kebab, которое было на этом месте раньше, мы купили около года назад“, - рассказала RusDelfi Арина Манжикова, именно она с мужем владеет этим баром. - Практически сразу поняли, что старая концепция себя изжила, и необходимо что-то менять“. Тогда же они познакомились с их будущим администратором Алиханом Малхозовым, у которого за плечами был огромный опыт работы в различных заведениях общественного питания в России. Он и предложил идею концепции Gastrobar Social.

С помощью друзей Марии и Антона Осиповских бизнесмены развили идею в полноценный проект. Ремонт делали своими руками, даже барную стойку собирали сами. Планировали со временем открыть второй зал. По словам Арины, идея заработала даже лучше, чем она ожидала. При этом нашлись и различные „но“.

„Уже в самом начале мы столкнулись с серьезной проблемой: в Нарве очень сложно найти персонал, и если официантов и барменов можно обучить - а концепция предполагала хороший уровень сервиса и возможность общения с клиентами за барной стойкой и не только на русском, что нетипично для Нарвы, - то с поварами просто беда, - с сожалением говорит Арина Манжикова. - Нам не без труда удалось найти человека с соответствующей квалификацией, готового осуществить наши задумки по меню“.

В итоге команду бизнесмены собрали с большим усилием, и любая замена, например, на время больничного любого из членов этой команды, давалась им очень сложно.

„Вторая большая проблема: меню, - делится опытом Арина. - Мы пытались привнести что-то новое, немного „расширить горизонты“ привычных меню Нарвы. Но это тоже оказалось нелегкой задачей. Найти ингредиенты для блюд - тоже интересный квест. Меню не было самым дешевым, поэтому и ингредиенты найти было не так просто. Многие из них присутствуют на нашем рынке в штучных экземплярах. Это касается и коктейлей“.