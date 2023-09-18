Очередное закрытие в Нарве: теперь и новый Gastrobar Social(33)
Gastrobar Social проработал в Нарве недолго, меньше года, но зарекомендовал себя как уникальное место, непохожее на другие городские кафе. И вот вчера на странице владелицы Gastrobar Social появился пост о том, что они закрыты навсегда.
„Кафе Antalya Kebab, которое было на этом месте раньше, мы купили около года назад“, - рассказала RusDelfi Арина Манжикова, именно она с мужем владеет этим баром. - Практически сразу поняли, что старая концепция себя изжила, и необходимо что-то менять“. Тогда же они познакомились с их будущим администратором Алиханом Малхозовым, у которого за плечами был огромный опыт работы в различных заведениях общественного питания в России. Он и предложил идею концепции Gastrobar Social.
С помощью друзей Марии и Антона Осиповских бизнесмены развили идею в полноценный проект. Ремонт делали своими руками, даже барную стойку собирали сами. Планировали со временем открыть второй зал. По словам Арины, идея заработала даже лучше, чем она ожидала. При этом нашлись и различные „но“.
„Уже в самом начале мы столкнулись с серьезной проблемой: в Нарве очень сложно найти персонал, и если официантов и барменов можно обучить - а концепция предполагала хороший уровень сервиса и возможность общения с клиентами за барной стойкой и не только на русском, что нетипично для Нарвы, - то с поварами просто беда, - с сожалением говорит Арина Манжикова. - Нам не без труда удалось найти человека с соответствующей квалификацией, готового осуществить наши задумки по меню“.
В итоге команду бизнесмены собрали с большим усилием, и любая замена, например, на время больничного любого из членов этой команды, давалась им очень сложно.
„Вторая большая проблема: меню, - делится опытом Арина. - Мы пытались привнести что-то новое, немного „расширить горизонты“ привычных меню Нарвы. Но это тоже оказалось нелегкой задачей. Найти ингредиенты для блюд - тоже интересный квест. Меню не было самым дешевым, поэтому и ингредиенты найти было не так просто. Многие из них присутствуют на нашем рынке в штучных экземплярах. Это касается и коктейлей“.
По словам владелицы бара, конечно, сказалась и ситуация в мире, влияющая на страну и Нарву в частности. Отсутствие туристов, повышение цен на продукты, практически еженедельное. Бизнесмены учитывали это в своих расчетах, но есть и предел оценке рисков. „Всегда надеешься на скорое разрешение подобных ситуаций, но, к сожалению, этого не произошло, - добавляет Арина. - Мы не стали ждать повышения подоходного налога, цен на отопление и как результат дальнейшего повышения цен на продукты. Отработали „сезон“ и пришли к этому нелегкому решению“.
Для работы, считают владельцы бара, у них было все: идея, отличный персонал, навыки, желание, друзья, готовые прийти на помощь. Подобное заведение было их мечтой. Но, время, которое они выбрали, оказалось очень неудачным, по их признанию. „Сейчас для нас нелегкое время, этот проект был нам дорог, мы вложили в него частичку себя“, - говорит Манжикова. Из-за эмоций она даже не смогла написать развернутый пост в соцсятях, просто сообщила о закрытии Gastrobar Social.
Продавать целиком бизнес Манжиковы не планируют, помещение, которое они ремонтировали и в котором с большой любовью создавали пространство своей мечты, было в аренде. В настоящий момент собственники планируют продать оборудование бара, так как считают, что дальнейшее содержание бизнеса нецелесообразно.
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