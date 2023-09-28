Сердце города теперь бьется у моря. Будет ли найдено решение для Горхолла, которое устроит всех?

Открыть город морю – цель Таллинна на протяжении уже многих лет. С точки зрения городской среды важно, чтобы город буквально выходил на берег моря. «Мы видим очень много позитивных тенденций, – отмечает Александр Зверев. – Появляются не только новые здания, но и новые публичные функции, город открывается морю, можно очень спокойно двигаться вдоль линии моря. Мы видим, что жители Таллинна очень позитивно восприняли эти изменения. И у Таллинна очень много планов, как развивать прибрежную линию дальше“.