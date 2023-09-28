Сердце города теперь бьется у моря. Будет ли найдено решение для Горхолла, которое устроит всех?
Как в последние годы изменилась береговая линия Таллина? Об уже ставших популярными новых прибрежных кварталах и планах на будущее рассказывает архитектор Александр Зверев.
Открыть город морю – цель Таллинна на протяжении уже многих лет. С точки зрения городской среды важно, чтобы город буквально выходил на берег моря. «Мы видим очень много позитивных тенденций, – отмечает Александр Зверев. – Появляются не только новые здания, но и новые публичные функции, город открывается морю, можно очень спокойно двигаться вдоль линии моря. Мы видим, что жители Таллинна очень позитивно восприняли эти изменения. И у Таллинна очень много планов, как развивать прибрежную линию дальше“.
Если когда-то прибрежные районы Таллинна представляли собой в основном пустыри или закрытые военные или промышленные зоны, то теперь картина изменилась до неузнаваемости: появляются новые дома, парки, кафе и множество возможностей для прогулок и активных занятий.
Смотрите в видео, какой стала береговая линия Таллинна за последние годы.
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