В Украине уволены шесть из семи заместителей министра обороны. В их числе Анна Маляр — она регулярно отчитывалась о ситуации на фронте

Уволены заместители министра Анна Маляр (она регулярно выступала с заявлениями о ситуации на фронте), Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, передает „Медуза“. Также был уволен государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко.

В списке, который опубликовал Гончаренко, не упоминается первый замминистра обороны Александр Павлюк. „Суспiльне“ пишет, что он сохранил свой пост.

В начале сентября Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. На его место назначили бывшего главу Фонда госимущества, депутата Верховной Рады Рустема Умерова.

Резников занимал должность главы Минобороны Украины почти два года — с ноября 2021 года. 5 сентября 2023-го Верховная Рада проголосовала за его отставку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.