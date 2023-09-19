ВИДЕО | Смотрите, как громадный лось перебегает через шоссе Таллинн — Тарту

По словам охотника Прийта Тикса, лось-красавец перебегал проезжую часть скоростного участка шоссе Таллинн — Тарту 13 сентября примерно в три часа дня. Приятно, что лось был достаточно смышленым, чтобы пересекать дорогу в предусмотренном для этого месте.

Эстонское общество охотников отмечает, что для обеспечения возможности животным пересечь скоростную трассу во многих местах Департаментом шоссейных дорог созданы так называемые экодукты с электронной разметкой.

Общество с удовлетворением констатирует, что эти переходы работают, и лоси безопасно пересекают дорогу. И напоминает всем участникам дорожного движения, что у дикого животного - всегда главная дорога, в том числе и на скоростной трассе. Независимо от того, работает сигнал или нет, в местах перехода дороги лосями рекомендуется снижать скорость.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.