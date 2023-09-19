ВИДЕО | Нужно ли платить за ловлю рыбы в Эстонии? Секреты рыбалки на Чудском озере
Автор блога об Эстонии Trip vdvoem Александр продолжает показывать интересные места и делиться идеями активного отдыха в стране. На этот раз он рассказал о тонкостых рыбалки в Эстонии и показал, куда лучше всего отправиться, чтобы улов вас порадовал.
Будьте готовы к приключению на Чудском озере! Приготовьте свои удочки, катушки и наживку для ловли разнообразной рыбы на Чудском озере. В это видео я поделюсь с вами своим опытом рыбалки в самом сердце природы. Это красивое озеро расположено между Эстонией и Россией и известно своим разнообразием рыбы - в нем водится щука, окунь, плотва, рябушка, судак. Перед началом рыбалки необходимо грамотно подготовиться - позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно снаряжения: удочки, катушки, мормышки, сикушки и так далее.
Чтобы законно ловить рыбу в Эстонии, нужно заплатить за дневной билет - от стоит 1 евро на kalaluba.ee.
Далее отплывает от берега и включаем эхолот ( он позволяет находить рыбу под водой, отображать ее размер и глубину до нее), находим рыьное место и пробуем ловить!
Смотрте выпуск целиком в плеере ниже!
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