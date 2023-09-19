Если женщина переспала с мужчиной вне брака, она считалась „умственно отсталой“ и заключалась в тюрьму: чем удивил новый фильм „Неуправляемая Марен“?
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов посмотрел новый датско-шведский фильм „Неуправляемая Марен“ и признался, что некоторые факты, описанные в нем, его удивили. А вы знали, что в начале двадцатого века в Дании существовала тюрьма для „умственно отсталых женщин“ - то есть тех, которые имели интимную связь вне брака?
Про Данию мы знаем, что это одна из наиболее прогрессивных, демократических и так далее стран Европы - даром, что королевство. Фон Триер, Христиания, первая страна мира, узаконившая однополые браки, „Леголанд“, „Русалочка“ - много, в общем, всего хорошего. И вот датская режиссёрка нидерландского происхождения Малу Рейманн рассказывает нам такое, от чего волосы на голове шевелятся и слегка даже встают дыбом. Нет, конечно, люди творят вещи и похуже, но вот от датчан такого не ожидаешь совсем никак.
Оказывается, в двадцатые-тридцатые годы двадцатого века на датском острове Спрёге существовала тюрьма для „умственно отсталых женщин“, которую, конечно же, не называли тюрьмой, а называли работным домом или просто домом. Дальше - внимание. Умственно отсталыми считались такие женщины, которые спали с мужчинами вне брака. Я повторю, мне не сложно. Если женщина переспала с мужчиной, который не являлся её мужем, и об этом узнавала прогрессивная датская общественность, такая женщина считалась „умственно отсталой“ и заключалась в тюрьму. В тюрьме они шили шторы и платья, возделывали землю и пели христианские гимны. Свидания с любыми мужчинами им запрещались. Если от „преступной“ связи у такой женщины рождался ребенок, его у нее отбирали. Затем один прекрасный человек решил, что этого мало, „умственно отсталых“ женщин в Дании стали полупринудительно стерилизовать. Красота, правда? Прогрессивная Скандинавия. Практика эта прекратилась, как сообщают нам заключительные титры фильма, только в 1961 году. Говорю же, красота. С другой стороны, это вселяет надежду, раз путь от прекращения принудительной стерилизации женщин до признания однополых браков Дания прошла за 28 лет, может, и у нас получится.
Фильм „Неуправляемая Марен“ не является шедевром кинематографии, но рассказывает о таком эпизоде в недавней истории Европы, о котором я, например, не знал. Заглавная героиня фильма, девушка Марен со швейной фабрики, как раз и оказывается в тюрьме на Спрогё в результате своего развратного поведения. И отказывается подчиняться правилам. Ну, настолько, насколько она может. А может она не особенно, потому что принудительную психиатрию в Дании тоже никто не отменял, да и вообще один человек довольно мало может в противоборстве с репрессивной машиной государства, замешанной, как водится, на традиционных (в данном случае, христианских) ценностях.
Так что из потенциального бунта Марен ничего не получается. И нельзя сказать, что ее история стала первой ласточкой в борьбе датских женщин за их и нашу свободу, что из нее, как из искры, что бы то ни было возгорелось и так далее. Нет, насколько я понимаю, система была уничтожена сверху, а не сломана изнутри.
А еще в связи с этим фильмом в голову приходит банальная мысль о том, что та страна, которая не боится снимать кино про неприглядные эпизоды своей истории – страна, определенно, здоровая. И прекрасная Дания настоящего, вполне вероятно, существует прямо сейчас. В том числе именно потому, что не боится показывать себя такой, какой она была еще каких-то девяносто лет назад.