Президент УЕФА: Россия вернётся только тогда, когда закончится война в Украине
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что сборная России и российские клубы смогут вернуться на международную арену только после окончания войны в Украине.
Об этом в интервью словенской телекомпании N1 заявил президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин. „До каких пор Россия будет исключена из европейских футбольных соревнований? До конца войны“, – ответил спортивный функционер.
Так же президент УЕФА рассказал, почему организация в свое время разорвала спонсорский контракт с Газпромом.
„После начала войны на территории стадионов, за матчами на которых следят сотни миллионов людей, мы должны были показывать рекламу этой компании. Мне жаль, что так сложилось, но мы должны были это сделать. Но факт также заключается в том, что больше всего по этому поводу возмущаются те, кто до сих пор покупает газ у этой самой компании“, – сказал Чеферин.
Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины УЕФА применила санкции против РФ, отстранив ее футбольные клубы и сборные от соревнований.
Источник:“obozrevatel„
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