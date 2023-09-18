Президент УЕФА: Россия вернётся только тогда, когда закончится война в Украине

„После начала войны на территории стадионов, за матчами на которых следят сотни миллионов людей, мы должны были показывать рекламу этой компании. Мне жаль, что так сложилось, но мы должны были это сделать. Но факт также заключается в том, что больше всего по этому поводу возмущаются ​​те, кто до сих пор покупает газ у этой самой компании“, – сказал Чеферин.