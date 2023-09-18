Правдиво ли фото, на котором Борис Джонсон „зигует“ во Львове?

9 сентября в ходе своего очередного визита в Украину Джонсон посетил Львов. Учёный совет Львовского национального университета имени Ивана Франко ещё 4 октября прошлого года присвоил британскому политику звание почётного доктора, а теперь в ходе торжественного заседания Джонсону лично вручили соответствующий диплом. Именно поэтому на снимке бывший премьер облачён в чёрную мантию, а за его спиной заметен герб учебного заведения. Джонсон назвал присуждение ему звания большой честью и поблагодарил сотрудников и студентов вуза за тёплый приём.

Проведя обратный поиск по вирусному изображению, в выдаче Google „Проверено“ обнаружило ссылку на новостную заметку сайта украинского телевизионного „Канала 24“. Среди прочих фото в материале о визите Джонсона во Львов есть снимок с церемонии присвоения звания почётного доктора. Эта фотография сделана с того же ракурса, что и вирусная, на обоих изображениях полностью совпадают положения голов и ног, а также выражения лиц британского политика и членов совета. Однако на снимке с сайта телеканала никто из запечатлённых людей не демонстрировал нацистский жест: руки Джонсона опущены, а два других участника церемонии держат кисти у сердца. На сайте фотоагентства Getty Images тот же момент запечатлён с другого ракурса. Судя по видео на YouTube, опубликованным одним из зрителей и Львовским национальным телецентром, в то время в ходе мероприятия звучал гимн Украины.