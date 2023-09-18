Правдиво ли фото, на котором Борис Джонсон „зигует“ во Львове?
В середине сентября 2023 года в соцсетях завирусился снимок, где якобы запечатлён бывший премьер-министр Великобритании, который вместе с двумя стоящими рядом людьми держит руку в нацистском приветствии. Мы проверили, настоящая ли это фотография.
По соцсетям фото стало массово расходиться 11 сентября 2023 года. Чаще всего снимок с британским политиком подписывают так: „Борис Джонсон показал себя настоящим западным украинцем в ходе визита во Львов“. В Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (на момент написания этого разбора тот пост набрал 112 000 просмотров) Джонсона назвали „настоящим нацистом галичанином“ и уточнили, что бывший премьер „зиганул“. Шоумен Оскар Кучера (31 000 просмотров) у себя в канале недоумевает (орфография и пунктуация сохранены): „Мне просто показалось или вы тоже это видите?!?!?! А может их там кто-то перебивает, а они синхрнонно выкрикивают в ответ: — минуточку! Пи@дец, товарищи…“ Аналогичные посты появились в каналах „Ne.Сахар» (283 000 просмотров), Voblya (145 000), „Милитарист» (122 000), „Пуля» (116 000), „Z-News | Армия 🅉 18+» (116 000) и TG Team Russia (48 000), а также в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), в X (Twitter), в LiveJournal и на некоторых новостных сайтах.
9 сентября в ходе своего очередного визита в Украину Джонсон посетил Львов. Учёный совет Львовского национального университета имени Ивана Франко ещё 4 октября прошлого года присвоил британскому политику звание почётного доктора, а теперь в ходе торжественного заседания Джонсону лично вручили соответствующий диплом. Именно поэтому на снимке бывший премьер облачён в чёрную мантию, а за его спиной заметен герб учебного заведения. Джонсон назвал присуждение ему звания большой честью и поблагодарил сотрудников и студентов вуза за тёплый приём.
Проведя обратный поиск по вирусному изображению, в выдаче Google „Проверено“ обнаружило ссылку на новостную заметку сайта украинского телевизионного „Канала 24“. Среди прочих фото в материале о визите Джонсона во Львов есть снимок с церемонии присвоения звания почётного доктора. Эта фотография сделана с того же ракурса, что и вирусная, на обоих изображениях полностью совпадают положения голов и ног, а также выражения лиц британского политика и членов совета. Однако на снимке с сайта телеканала никто из запечатлённых людей не демонстрировал нацистский жест: руки Джонсона опущены, а два других участника церемонии держат кисти у сердца. На сайте фотоагентства Getty Images тот же момент запечатлён с другого ракурса. Судя по видео на YouTube, опубликованным одним из зрителей и Львовским национальным телецентром, в то время в ходе мероприятия звучал гимн Украины.
Во всех публикациях с вирусным фото, упомянутых в начале этого разбора, в качестве доказательства использован один и тот же скриншот поста пользователя Facebook* по имени Василь Крутчак, который выложил снимок вечером 10 сентября. Подпись гласит: „Сразу видно, что Борис Джонсон настоящий галичанин“. Однако в нижнем левом углу снимка, прикреплённого к публикации, указано имя Михайло Будапешт и юзернейм @smak_media, который принадлежит украиноязычному Telegram-каналу Smak. Среди записей этого канала можно найти те, где Будапешт указан одним из членов редакции.
9 сентября Smak выпустил пост с подлинным фото Джонсона из Львовского университета и подписью: „Борису Джонсону вручили звание почётного доктора ЛНУ им. Франко. „Е***ь, шарага, лучше бы в Политех или УКУ (Украинский католический университет во Львове. — Прим. ред.) поступал“, — комментирует бывший премьер“. Днём следующего дня в том же канале появился отредактированный снимок с церемонии вручения. „Фото дня: Борис Джонсон традиционным галицким жестом искренне поздравляет студентов ЛНУ с началом учебного года и показывает, что движение по лестнице знаний должно происходить только вверх. Как мило“, — гласит подпись. Всё дело в том, что записи Smak носят сатирический характер, о чём прямо сказано в описании канала: „Исключительно неправда и никакой манипуляции общественным мнением (иногда мемы)“.
Таким образом, в крупных российских Telegram-каналах разошлось поддельное фото, изначально созданное в сатирических целях. Кроме того, как сообщают наши коллеги из StopFake, Уголовный кодекс Украины (статья 436, раздел XX) запрещает публичное использование символики нацистского режима.
Итог: Сатирические новости