ВИДЕО | Самая крупная катастрофа на балтийской железной дороге произошла под Нарвой

Одна из самых крупных дежезнодорожныз катастроф на балтийской железной дороге в царское время произошла между станциями Нарва и Сала. 2 апреля 1901 года поезд Рига - Петербург прибыл на станцию „Нарва“. Выгрузили почту, загрузили новую. Пассажиры были измучены - дорога была долгой, и на протяжении всего пути шел дождь, поэтому ехали очень медленно. Поезд шел с горы под паром, когда пассажиры почувствовали толчки, и через несколько минут весь состав улетел под откос.