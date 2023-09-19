ВИДЕО | Самая крупная катастрофа на балтийской железной дороге произошла под Нарвой
Историк и гид по Нарве Александр Опенко рассказал о крупнейшей железнодорожной катастрофе в странах Балтии.
Одна из самых крупных дежезнодорожныз катастроф на балтийской железной дороге в царское время произошла между станциями Нарва и Сала. 2 апреля 1901 года поезд Рига - Петербург прибыл на станцию „Нарва“. Выгрузили почту, загрузили новую. Пассажиры были измучены - дорога была долгой, и на протяжении всего пути шел дождь, поэтому ехали очень медленно. Поезд шел с горы под паром, когда пассажиры почувствовали толчки, и через несколько минут весь состав улетел под откос.
Из-за плохой погоды, дождей, почва оказалась размытой и железнодорожное полотно разошлось - это и послужило причиной катастрофы.
Чтобы узнать подробнее о происшествии, смотрите видео ниже.
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