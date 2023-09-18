Обладатель Кубка Стэнли в 51 год заявил, что готов к новому сезону чемпионата Чехии

Чешский нападающий Яромир Ягр, которому в феврале исполнится 52 года, сообщил в субботу в Facebook, что готов выступить в предстоящем сезоне за „Кладно“.

„Здравствуйте. Начался очередной хоккейный сезон. Я только что прочитал, что впервые играл за „Кладно“ в Экстралиге 35 лет назад. Они пролетели как одна минута! Но нервозность, ожидание перед стартом… Это все то же самое, что и 35 лет назад. Завтра впервые у нас дома мы будем играть против сильных соперников из „Пардубице“. С нетерпением жду хоккея и предматчевой программы, которую мы подготовили.

Помимо прочего, перед матчем выступит Ольга Лунова. У нее есть хорошая песня о том, как быть вечным оптимистом. Я думаю, нам всем не помешало бы немного оптимизма в этом сезоне. Я верю, что он будет лучше предыдущего. А что насчет вас? Как вы ждете хоккея?“, — написал Ягр в комментарии к своей фотографии в хоккейной форме на скамейке запасных.

В воскресенье „Кладно“ проиграл дома „Пардубице“ со счетом 1:3, а 51-летний Ягр в матче не участвовал.

Ягр стал владельцем „Кладно“ в 2011 году и играет за него после ухода из „Калгари Флеймз“ в 2018-м. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, забросил пять шайб и сделал девять передач.

Ягр в феврале прошлого года стал рекордсменом по количеству шайб (1099) в профессиональной карьере, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом Игр‑1998 в Нагано и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .