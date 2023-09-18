ЭОК выплатит завоевавшей на юниорском ЧЕ три медали Энели Ефимовой премию
Завоевавшая три медали на прошедшем в сентябре в Израиле юниорском чемпионате мира по плаванию Энели Ефимова получит денежную премию от Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) в размере 5000 евро, а ее тренер Хенри Хейн получит 2500 евро.
16-летняя Ефимова стала чемпионкой мира на дистанции 50 м брассом, завоевала серебряную медаль на олимпийской дистанции 100 м брассом и бронзовую медаль на олимпийской дистанции 200 м брассом.
Президент ЭОК Урмас Сыырумаа похвалил Ефимову за ее потрясающий сезон. „Энели на юниорском чемпионате Европы несколько месяцев назад показала, что ее форма и желание побеждать достойны восхищения. Не каждый может показывать такие результаты в столь юном возрасте. Удачи и попутного ветра в паруса в совсем скоро начинающемся олимпийском сезоне“, - сказал Сыырумаа.
Призовые за полученные на международных титульных соревнованиях медали назначаются в порядке, утвержденном исполкомом ЭОК. Согласно этому размер вознаграждения спортсмена за завоевание серебряной медали на юниорском чемпионате мира в олимпийских дисциплинах составляет 3000 евро, за серебряную медаль - 2000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.
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