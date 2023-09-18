Лучшая диск-гольфистка Эстонии заняла второе место на крупном турнире в США

Американки Хейли Кинг и Охн Скоггинс лидировали перед заключительным днем. Кристин Таттар отставала на один бросок.

Последние два года Таттар занимала второе место на MVP Open, и в этом году она сделала сильное заявление в первых раундах, чтобы выиграть соревнования. Таттар совершила пять бёрди на первых восьми корзинах, обогнав всех соперниц. Первая неудача у Таттар случилась на девятой корзине, где она совершила двойной богги и позволила Скоггинс приблизиться к ней.

На 11-й корзине Таттар выполнила два отличных броска, но едва не промахнулась с 15 метров. А вот Скоггинс, которая делила лидерство с Таттар, потерпела полное фиаско. Американка дважды промазала с 10 метров, сделала тройной богги и позволила Таттара выйти вперед.

За два корзины до конца соревнований преимущество Таттар сократилось. Таттар сделал богги на 13-й и 16-й корзинах, и Кинг, которая провела отличный раунд и приблизилась к Таттар.

Проблемы Таттар продолжились и на 17-й корзине, где она сделала двойной богги. После того как Хейли Кинг сделала бёрди на той же корзине, американка вышла в лидеры, а Таттар уступила ей один бросок и разделила второе место со Скоггинс.

Кинг сумела удержать лидерство на последнем круге. Американка выполнила три фантастических броска, сделал бёрди и с результатом -7 победила в MVP Open 2023 года. Таттар (-6) разделил второе место со Скоггинс и отстала от Кинг на один бросок.

В конце следующей недели Таттар примет участие в Открытом чемпионате США по диск-гольфу.

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