Расмус Мяги занял 7-е место в беге на 400м с барьерами в финальном этапе „Бриллиантовой лиги“

Мяги только один раз выбегал из 48 секунд - в прошлом году в Финляндии он преодолел дистанцию с барьерами за 47,82. Лучшее время Мяги в этом сезоне - 48,04 на чемпионате Эстонии.

„С точки зрения времени это, безусловно, хорошо, в конце сезона мне все таки удавалось выбежать из 48 секунд. Это создает положительный фон перед перерыва для подготовки к новому сезону. На самом деле, я чувствовал, что мог бы начать сезон с таким временем, но в течение сезона было немало трудностей“, - сказал Мяги в интервью ERR.

„Я отправился на дистанцию как обычно, учитывая, что я приехал в США только в четверг вечером, а соревнования были уже в субботу утром. Я просто хотел закончить гонку, а во мне еще было столько сил и энергии, что я все равно установил лучший результат сезона“, - добавил спортсмен.

Как подводит итоги сезона лучший барьерист Эстонии? „В каком-то смысле это был довольно утомительный год, но я считаю, что хорошо, что все сложилось именно так, особенно с учетом следующего года. Нет смысла думать о том, что могло бы пойти по-другому, но в то же время, как спортсмен, я чувствую, насколько важны были те или иные выборы и решения. Я считаю, что по ходу сезона мы приняли много правильных решений“, - добавил он.

Победу в этом виде программы отпраздновал американец Рэй Бенджамин. Его „бриллиантовый“ результат - 46,39 сотых секунды. Это лучший результат сезона в мире и новый рекорд Бриллиантовой лиги.

Карстен Вархольм (Норвегия, 46,53), главная звезда соревнований и рекордсмен мира, вынужден был довольствоваться вторым местом, а Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова, 47,31) - третьим.

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