Организатор турнира в поддержку Украины: про войну не нужно забывать, иначе завтра она придет в другие дома

„Честно говоря, то, что команд меньше, это, наверное, моя недоработка. Я не совсем удачное время выбрал. Надо было, наверное, в конце октября, потому что сейчас все команды в отпусках и игроков собрать очень сложно. Допустим, американцы и канадцы просто банально не успели собраться. Сейчас они все просят организовать турнир весной. Очень много стран изъявили желание присоединиться к турниру. Список желающих большой: Финляндия, Норвегия, Словакия, Чехия, Австрия, Швейцария, Румыния, Болгария. Мексиканцы хотят снова приехать.

Первоначально планировалось, что в Таллинне выступят 12 команд. Потом их количество сократилось до 8 - из Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Англии и Финляндии.

Были различные медикаменты, а также было еще много продуктов питания, средства гигиены и одежда. Потому что на деоккупированных территориях люди в этом очень нуждались, особенно зимой“, — рассказал Микулин о пользе благотворительных турниров.

Город был под оккупацией, но к тому моменту его уже освободили. Потом было много генераторов с меньшей мощностью. Мы их передавали на баланс городских и областных тепловых сетей, и их устанавливали как резервные источники питания. Потом много пикапов завезли на военные части, где ребята наши служат.

„В Польше мы проводили турнир в ноябре, тогда мы собрали 12 команды из восьми стран, и даже приехала команда из Мексики. Получилось интересное мероприятие. После турнира мы приобрели большое количество генераторов, в Украине как раз блэкаут был. У нас был генератор большой мощности на 110 киловатт, он весил 2,5 тонны. Этот генератор поставили в районную больницу города Боровая, Харьковской области.

Вот с этого момента мы и начали заниматься, помогать нашим ребятам. Потом нам написали друзьям из Финляндии, которые были в Киеве несколько раз на турнирах. Они нам написали, что готовы помочь, чем смогут, и предложили нам организовать турнир. Вот так эта идея и возникла“, — сказал Роман Микутин.

„Мы занимались организацией турниров и до войны. Потом был какой-то перерыв. После начала войны девять человек из нашего клуба пошли служить, и они начали писать в группах, что надо то, надо это. Поначалу мы говорили о сборе гуманитарной помощи для жителей моего родного Харькова. Потом уже стали помогать и военным.

Почему теперь выбран Таллинн? Для нас очень важна развитая инфраструктура. Все рядом, отель, аэропорт - хорошая логистика. Арена „Тондираба“ хороша тем, что там три льда, и все под одной крышей. Я был в Таллинне на чемпионате Европы по фигурному катанию вместе со своей дочкой Ольгой Микутиной, и арена мне очень понравилась“, — рассказал Микутин.

По его словам, все хоккеисты украинской команды в прошлом были профессиональными игроками, но уже завершили карьеру и сейчас защищают свою строну от российского вторжения. Если их отпустят, то они приедут в Таллинн.

„Я надеюсь, что их отпустят, потому что ситуация на фронте меняется каждый день. Даже если командование на местном уровне и отпустит, то нужно еще согласование с вышестоящим руководством. Это сложный процесс. Будем надеяться, что они смогут приехать. Есть у нас один военнослужащий, который должен получить документы на списание, потому что он после ранения и уже признан негодным для военной службы. Он скорее всего приедет, но играть не сможет, только в качестве гостя“, — рассказал об украинской команде Микулин.

„Мы собираем на машины для служб чрезвычайных ситуаций и скорой помощи, потому что вот эти скорые помощи могут служить как для гражданских нужд, а также их можно переделывать под машины эвакуации. В чем в принципе остро нуждаются наши ребята - это пикапы и эвакуационные машины. Даже если не удастся всю сумму собрать, то хоть что-то мы соберем. Вопрос же не только в этом.

Вопрос в другом, чтобы информационно поддерживать эту ситуацию, потому что все уже устали от войны. Да, сейчас достаточно тяжело это все делать. Нам нужно просто рассказывать, что война в Украине идет, про нее не нужно забывать, иначе завтра она придет в другие дома“, - добавил Микулин.

На турнире также будут присутствовать олимпийский чемпион Доминик Гашек и финский экс-нхловец, новый тренер национальной сборной Эстонии по хоккею - Петри Скрико.

„Мы позвали Гашека, и он быстро согласился, так как поддерживает нас везде. У него большое желание нам помогать, и он всегда откликается на наши приглашения. Он приезжал в Украину, был и в Харькове, и в Киеве, и в Буче, и в Ирпене. Видел это все своими глазами. Поэтому ему сейчас гораздо легче об этом говорить, как человеку, повидавшему все это.

23-го числа с 11:00 будет выставка военной техники и оборудования на парковке и в самом „Тондираба“. Для деток будет двусторонняя игра по формуле: команда Гашека против команды Скрико. Ну, естественно, потом можно будет с ними пообщаться, сделать фото, автограф получить. Главная цель благотворительность. Мы собираем донаты для помощи населению Украины и помощи нашей армии“, — подытожил Микулин.

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