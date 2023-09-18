МНЕНИЕ | Митинг в поддержку Райк имел весьма позитивный „побочный эффект“

Был и еще один момент: в этот раз на улицу вышли люди, которые раньше предпочитали молчать. Многие из них - предприниматели, педагоги, работники сферы культуры - занимаются своим делом и не желают тратить время на переживания по поводу политической нестабильности в городе. Они привыкли к этому, адаптировались и больше склонны обсуждать это у себя на кухнях, а не с трибун. Я задавала им этот вопрос - почему они решили не молчать в этот раз - и получила ответ: „Хочется, чтобы услышали тех, кто рад переменам и свежему дыханию, которое принесла в город Райк. Хочется, чтобы было видно, что власть, которая снова у руля, ассоциируется у нас с трясиной, болотом, что мы не верим в позитивные перемены с этой властью. Хочется, чтобы о Нарве не сложилось впечатление как о городе, в котором всех волнуют только снесенные памятники и замена табличек с названиями улиц“.