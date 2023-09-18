МНЕНИЕ | Митинг в поддержку Райк имел весьма позитивный „побочный эффект“(11)
Поддержать мэра Нарвы Катри Райк перед объявлением ей вотума недоверия со стороны новой фракции „Нарва“ 16 сентября вышла добрая пара сотен горожан. По некоторым подсчетам, число собравшихся доходило до трехсот.
Для Нарвы, которая больше склонна протестовать, выйти в поддержку политика таким многочисленным составом - редкость. Бросается в глаза мирная и красивая организация митинга - сотни алых роз, которые были переданы экс-мэру после того, как горсобрание 19 голосами отправило ее в отставку.
Был и еще один момент: в этот раз на улицу вышли люди, которые раньше предпочитали молчать. Многие из них - предприниматели, педагоги, работники сферы культуры - занимаются своим делом и не желают тратить время на переживания по поводу политической нестабильности в городе. Они привыкли к этому, адаптировались и больше склонны обсуждать это у себя на кухнях, а не с трибун. Я задавала им этот вопрос - почему они решили не молчать в этот раз - и получила ответ: „Хочется, чтобы услышали тех, кто рад переменам и свежему дыханию, которое принесла в город Райк. Хочется, чтобы было видно, что власть, которая снова у руля, ассоциируется у нас с трясиной, болотом, что мы не верим в позитивные перемены с этой властью. Хочется, чтобы о Нарве не сложилось впечатление как о городе, в котором всех волнуют только снесенные памятники и замена табличек с названиями улиц“.
И им это удалось. Разумеется, для местных СМИ на обоих языках это стало главной субботней новостью страны. И по моим впечатлениям, на Нарву посмотрели совершенно с иной стороны, другим взглядом. Увидели четкую гражданскую позицию, увидели, что люди готовы что-то делать во имя перемен. Увидели, что им эти перемены нужны. Осмелюсь сказать, что это одно из самых мощных мероприятий в контексте гражданской активности за последние годы, которое помогло сформировать новое лицо, новый имидж приграничного города. Не думаю, что организаторы митинга на такое замахивались, но этот „побочный эффект“ принес Нарве немало бонусов.
Возможно, благодаря этому, лицо нарвитянина в представлении остальной Эстонии станет более симпатичным, чем вырванное из контекста и набившее всем оскомину „мужичок за 60 с пакетиком из Maxima и сломанной гвоздикой“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.