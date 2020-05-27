„Положение катастрофическое – трупы везде“: Наводнение в Ливии – как выглядит пострадавший регион
В результате сильнейшего наводнения на северо-востоке Ливии, вызванного небывалыми за 40 лет ливнями, погибли, по данным местных властей, около 20 тысяч человек. Разрушены тысячи домов и объектов инфраструктуры, сообщает DW.
Четверть Дерны просто исчезла
На северо-восток Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон „Даниэль“, вызвавший сильнейшие за последние 40 лет ливни. По обычно высыхающему летом руслу реки, которая проходит через город Дерна, прокатились потоки воды, смывавшие все на своем пути - мосты, здания, автомобили, людей. Город подвергся затоплению. Представители местных властей говорят, что 25% Дерны просто исчезли.
Более 20 000 погибших только в Дерне
В 100-тысячной Дерне разрушены две плотины и четыре важных моста. По словам мэра Дерны Абдулменама Аль-Хаити, число жертв наводнения только в этом городе может превысить 20 тысяч человек. 10 тысяч все еще считаются пропавшими без вести, сообщил глава местного отделения Международного Красного Креста и Полумесяца Тамер Рамадан.
30 тысяч потеряли крышу над головой
МОМ сообщает, что лишь в одной Дерне, что в 300 км восточнее Бенгази, 30 тысяч человек остались без крова. Бенгази, как и восточная часть Ливии, контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Запад не признает правительство Хафтара. После свержения в 2011 году Муамара Каддафи в Ливии нет правительства, которое бы контролировало всю территорию страны.
„Положение просто катастрофическое“
„Положение просто катастрофическое. Трупы людей везде - в море, в русле реки, между зданиями“, - заявил агентству „Рейтер“ Хишем Шкиуат, министр авиции в правительстве Хафтара. Министр исходит из того, что окончательное число жертв будет „очень и очень высоким“. На фото - спасатели несут тело одного из погибших во время наводнения в Дерне.
Мучительная неопределенность
Многие люди, проживающие на пострадавшей от стихии территории, до сих пор не знают, остались ли в живых их родные и близкие. Такая неопределенность невероятно мучительна, отмечает Томас Клаес, глава находящегося в Тунисе ливийского регионального бюро Фонда имени Фридриха Эберта.
Страшные картины разрушений
Я больше не могу выносить картины разрушений и смотреть на тела погибших, признался в разговоре с журналистом французской газеты Le Figaro один из жителей Дерны. Ему известно, что от разгула стихии погибли его школьный учитель, старый друг, семья близких знакомых и сосед. Мужчина говорит, что после наводнения, начавшегося в 10 сентября, еще не спал.
Ливия просит мир о помощи
Признаваемый ООН президентский совет Ливии (высший орган исполнительной власти, сформированный в рамках соглашения по прекращению гражданской войны в стране. - Ред.) объявил пострадавшую область Киренаика зоной бедствия. Правительство, находящееся в Триполи, обратилось за помощью к международному сообществу. В самой североафриканской стране объявлен трехдневный национальный траур.
10 млн долларов от ООН
ООН быстро откликнулась на просьбу о помощи и выделила Ливии 10 млн долларов из фонда чрезвычайного реагирования. Масштабы бедствия в стране поражают и вызывают боль в сердце, заявил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс: „С лица земли исчезли целые кварталы, людей смыло водой семьями, тысячи погибли, десятки тысяч остались без крова, многие пропали без вести“.
Помощь ливийцам из-за рубежа
Германия окажет срочную помощь Ливии, пострадавшей от наводнения с большим числом жертв, сообщила 12 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. „Мы передадим палатки с освещением, складные кровати, термоизоляционные коврики, спальные мешки, электрогенераторы и средства гигиены“, - сказала она. Помощь также предложили США, Турция, Франция, Катар, Египет и Тунис, а Италия уже направила команду спасателей.