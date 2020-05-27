„Положение катастрофическое – трупы везде“: Наводнение в Ливии – как выглядит пострадавший регион

Четверть Дерны просто исчезла

На северо-восток Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон „Даниэль“, вызвавший сильнейшие за последние 40 лет ливни. По обычно высыхающему летом руслу реки, которая проходит через город Дерна, прокатились потоки воды, смывавшие все на своем пути - мосты, здания, автомобили, людей. Город подвергся затоплению. Представители местных властей говорят, что 25% Дерны просто исчезли.



Более 20 000 погибших только в Дерне

В 100-тысячной Дерне разрушены две плотины и четыре важных моста. По словам мэра Дерны Абдулменама Аль-Хаити, число жертв наводнения только в этом городе может превысить 20 тысяч человек. 10 тысяч все еще считаются пропавшими без вести, сообщил глава местного отделения Международного Красного Креста и Полумесяца Тамер Рамадан.

30 тысяч потеряли крышу над головой

МОМ сообщает, что лишь в одной Дерне, что в 300 км восточнее Бенгази, 30 тысяч человек остались без крова. Бенгази, как и восточная часть Ливии, контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Запад не признает правительство Хафтара. После свержения в 2011 году Муамара Каддафи в Ливии нет правительства, которое бы контролировало всю территорию страны.



„Положение просто катастрофическое“

„Положение просто катастрофическое. Трупы людей везде - в море, в русле реки, между зданиями“, - заявил агентству „Рейтер“ Хишем Шкиуат, министр авиции в правительстве Хафтара. Министр исходит из того, что окончательное число жертв будет „очень и очень высоким“. На фото - спасатели несут тело одного из погибших во время наводнения в Дерне.

Мучительная неопределенность

Многие люди, проживающие на пострадавшей от стихии территории, до сих пор не знают, остались ли в живых их родные и близкие. Такая неопределенность невероятно мучительна, отмечает Томас Клаес, глава находящегося в Тунисе ливийского регионального бюро Фонда имени Фридриха Эберта.



Страшные картины разрушений