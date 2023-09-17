ФОТО И ВИДЕО | Возвращение Алика Цейко в клетку ММА закончилось тяжелым нокаутом и кровотечением из уха

В своем 22-м профессиональном поединке 34-летний Табатадзе (13 побед, 8 поражений) быстро одолел 40-летнего Цейко (9 побед, 6 поражений). Результатом стал технический нокаут. Поединок проходил в весовой категории -77 кг.

Посмотрите видео нокаута!

В остальных поединках было зафиксировано еще четыре нокаута или поражения. В первом поединке вечера между 18-летний боец в весе до 77 кг Брайан Блюмфельдт из спортивного клуба Invicta (12 побед, 5 поражений до вчерашнего дня) единогласным решением судей победил латвийца Даниэля Фрейбергса (11-6).

Во втором поединке по правилам муай-тай (-71 кг) Маркус Миттал с тем же результатом победил Хардо Кяана. Обоим спортсменам по 20 лет, и они дебютировали на профессиональном ринге.

В третьем поединке вечера (-79 кг) профессиональный дебютант Кен Кадакас (30 лет) победил Таура Гитори (29 лет, 16 побед, 15 поражений), нанеся лоу-кики. Этот поединок проводился по правилам К1, но в перчатках ММА.

В четвертом поединке Симон Сюлла (23 года, 3 победы, 1 поражение) встретился с Йоонасом Ринтала (22 года, 3 победы, 5 поражений) из Финляндии в поединке по правилам ММА (-77 кг). Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде и победой эстонца. В следующем поединке (-72 кг) финн Веети Максимайнен (20 лет, 4 победы, 5 поражений) удивил Ранделя Уйбо (23 года, 3 победы, 3 поражения) болевым приемом.

В предпоследнем поединке вечера (один из двух поединков среди профессионалов ММА; -84 кг) Райго Куцар (33 года), дебютировавший в профессиональном бою, победил техническим нокаутом в первом раунде украинца Максима Сороку (36 лет, 21 победа, 36 поражений).

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