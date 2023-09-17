ВИДЕО | Катри Райк: Мы не только странный город со странными новостями. У нас есть идея, есть будущее

– Нет, я не ожидала такой поддержки, очень благодарна тем людям, которые пришли, это были сердечные разговоры, они дают много сил на будущее. Пришли разные люди по национальности, по возрасту, люди, которые переживают за Нарву. Это важно, что люди пришли показать, что они за кого-то, а не против чего-то. Мы привыкли быть все время против чего-то. Это значит, что даже в тяжелое время: закрытие детских садиков, снос советских памятников, переименование улиц, война в Украине - они все равно за. Это урок – надо принимать и непопулярные решения тоже.

– Мы показали Эстонии, что мы справимся. Мы не только странный город со странными новостями про туалет в парке или переименование улиц. У нас есть идея, есть будущее. Мы показали, что у нас есть свой нарвский дух.

– Я вчера до полпятого работала: руководила комиссией по вопросу архитектурного конкурса, касающегося Петровской площади, обсуждали, как реконструировать детский сад „Чиполлино“, с какими проектами идти местному самоуправлению в Фонд справедливого перехода. У меня не было времени подумать об этом (о своих достижениях – ред.).

– Я открыла ворота Нарвы для инвесторов, иностранных журналистов, для простых эстонцев, которые приезжают сюда посмотреть на город, контролировать, могут ли они заказать еду по-эстонски. Люди радуются, что у нас красивый и чистый город.

– Я хочу быть конструктивным оппозиционером, чтобы задавать вопросы чиновникам не ради дополнительной работы, а чтобы делать реальные дела. Я вижу, что из проектов идет дальше, а что нет. Я буду работать, задавать вопросы, указывать на моменты, которые не решаются. И буду хвалить тоже. Ждем, что будет дальше. Сказать, что дальше все будет плохо – это несправедливо. Но я жду с интересом, кто станет следующим мэром. И будет он держаться, чтобы ничего не изменить, или будет действовать по-другому.

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