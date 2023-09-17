Медицинские заметки
17.09.2023, 13:36

Всемирный день безопасности пациентов: объединим усилия для повышения безопасности медицинской помощи

 
ФОТО: Aleksandra Valner | Lääne-Tallinna Keskhaigla, Canva

Сегодня, 17 сентября, во всем мире отмечается День безопасности пациентов. В этом году особое внимание уделено теме „Повышения роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи“. Ляэне-Таллиннская центральная больница рассказывает, почему в вопросе обеспечения безопасности необходимо привлечь внимание к важной роли всех заинтересованных сторон – пациентов, их родственников и медицинских работников.

В ходе многочисленных исследований выявлено, что партнерские отношения с пациентами при оказании помощи позволяют значительно повысить показатели безопасности и удовлетворенности пациентов и существенно улучшить результаты лечебно-диагностического процесса. Активно участвуя в принятии решений медицинскими специалистами, пациент может не только помочь обеспечению собственной безопасности в процессе оказания помощи, но и содействовать более безопасной работе всей системы здравоохранения.

Союз больниц Эстонии подготовил для пациентов информационный материал, в котором освещаются наиболее важные аспекты участия пациентов:

Осведомленность

  • Узнайте всё о состоянии своего здоровья, возможностях лечения и возможных рисках.

  • Не бойтесь спрашивать до тех пор, пока четко не поймете диагноз и план лечения.

Общение

  • Обязательно расскажите врачу о проблемах со здоровьем, аллергиях и употребляемых лекарствах.

  • Запишите все интересующие вас вопросы до визита к врачу.

  • Прежде чем принимать решения, изучите преимущества и риски разных вариантов лечения.

Активность

  • Совместно с медицинскими работниками ставьте цели для поддержания процесса лечения и выздоровления.

  • Посоветуйтесь с врачом и близкими.

Забота о здоровье

  • Записывайте все симптомы, прогресс в лечении и лекарства, которые употребляете.

  • Если вы заметили изменения в состоянии здоровья, обратитесь к врачу.

Профилактика вирусных заболеваний

  • Регулярно мойте руки

  • Следуйте инструкциям больницы, чтобы избежать инфекций.

  • Чтобы снизить риск инфекций, своевременно делайте прививки.

Безопасность

  • Проверяйте названия выписанных врачом лекарств и дозы, которые необходимо принимать.

  • Сообщайте об аллергии и побочных эффектах.

  • Перед употреблением обязательно прочтите инструкцию по применению.

Объединим усилия для повышения безопасности медицинской помощи! С Всемирным днем безопасности пациентов!

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