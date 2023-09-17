Всемирный день безопасности пациентов: объединим усилия для повышения безопасности медицинской помощи

В ходе многочисленных исследований выявлено, что партнерские отношения с пациентами при оказании помощи позволяют значительно повысить показатели безопасности и удовлетворенности пациентов и существенно улучшить результаты лечебно-диагностического процесса. Активно участвуя в принятии решений медицинскими специалистами, пациент может не только помочь обеспечению собственной безопасности в процессе оказания помощи, но и содействовать более безопасной работе всей системы здравоохранения.



Союз больниц Эстонии подготовил для пациентов информационный материал, в котором освещаются наиболее важные аспекты участия пациентов:



Осведомленность