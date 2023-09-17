Всемирный день безопасности пациентов: объединим усилия для повышения безопасности медицинской помощи
Сегодня, 17 сентября, во всем мире отмечается День безопасности пациентов. В этом году особое внимание уделено теме „Повышения роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи“. Ляэне-Таллиннская центральная больница рассказывает, почему в вопросе обеспечения безопасности необходимо привлечь внимание к важной роли всех заинтересованных сторон – пациентов, их родственников и медицинских работников.
В ходе многочисленных исследований выявлено, что партнерские отношения с пациентами при оказании помощи позволяют значительно повысить показатели безопасности и удовлетворенности пациентов и существенно улучшить результаты лечебно-диагностического процесса. Активно участвуя в принятии решений медицинскими специалистами, пациент может не только помочь обеспечению собственной безопасности в процессе оказания помощи, но и содействовать более безопасной работе всей системы здравоохранения.
Союз больниц Эстонии подготовил для пациентов информационный материал, в котором освещаются наиболее важные аспекты участия пациентов:
Осведомленность
Узнайте всё о состоянии своего здоровья, возможностях лечения и возможных рисках.
Не бойтесь спрашивать до тех пор, пока четко не поймете диагноз и план лечения.
Общение
Обязательно расскажите врачу о проблемах со здоровьем, аллергиях и употребляемых лекарствах.
Запишите все интересующие вас вопросы до визита к врачу.
Прежде чем принимать решения, изучите преимущества и риски разных вариантов лечения.
Активность
Совместно с медицинскими работниками ставьте цели для поддержания процесса лечения и выздоровления.
Посоветуйтесь с врачом и близкими.
Забота о здоровье
Записывайте все симптомы, прогресс в лечении и лекарства, которые употребляете.
Если вы заметили изменения в состоянии здоровья, обратитесь к врачу.
Профилактика вирусных заболеваний
Регулярно мойте руки
Следуйте инструкциям больницы, чтобы избежать инфекций.
Чтобы снизить риск инфекций, своевременно делайте прививки.
Безопасность
Проверяйте названия выписанных врачом лекарств и дозы, которые необходимо принимать.
Сообщайте об аллергии и побочных эффектах.
Перед употреблением обязательно прочтите инструкцию по применению.
Объединим усилия для повышения безопасности медицинской помощи! С Всемирным днем безопасности пациентов!