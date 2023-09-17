ЮНЕСКО назвало объекты Киева и Львова наследием под угрозой

Комитет учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решил включить несколько исторических объектов Киева и Львова в список всемирного наследия, находящегося под угрозой уничтожения, в связи с угрозой разрушения в результате российского вторжения. Об этом сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО в пятницу, 15 сентября. В перечень находящихся под угрозой объектов были включены Софийский собор в Киеве и связанные с ним строения, Киево-Печерская лавра, а также весь ансамбль исторического центра Львова. Собор и лавра были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году, исторический центр Львова - в 1998 году.



Теперь в ЮНЕСКО сочли, что „оптимальные условия для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объектов более не соблюдаются“ и что им „угрожает потенциальная опасность в связи с войной“. „Включение этих объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов“, - заявили в комитете, напомнив, что этот шаг также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер для их защиты.

