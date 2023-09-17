ВИДЕО | Нарвитяне рассказали, почему они поддерживают Катри Райк, бывшего мэра Нарвы

Чтобы поддержать ее, на ратушной площади собрались, по разным подсчетам, от 200 до 300 горожан. Они пришли с плакатами, розами. Мелом на тротуарной плитке нарисовали большое сердце как символ расположения к теперь уже бывшему мэру Нарвы. Выступил мужской хор. Горожане собирали подписи в поддержку Катри в надежде, что они повлияют на решение депутатов. Собрали 253 подписи, но они не оказали влияние на позицию депутатов в отношении вотума.

Уже после вручения вотума недоверия и общения с Райк многие собравшиеся отметили, что они не помнят, проходили ли подобные акции в их городе: во-первых, в поддержку мэра, во-вторых такие многочисленные. Многие смеялись и говорили, что эта встреча войдет в историю, как и Катри, которая уже вошла в историю Нарвы.

„Для меня Катри Райк - это наше светлое настоящее и наше светлое будущее, - говорит женщина с плакатом в поддержку мэра. - Те, кто там заседает, представители центристской партии, были у власти 20 лет, даже больше. И все, что они делали - это делили между собой кресла и деньги. Это наше темное прошлое. Лично я туда не хочу. Нормальный человек идет к свету.“

„За то время, как Катри находится на своем посту, она успела проявить себя как хороший специалист в своем деле, видно, что Нарва активно меняется к лучшему, город оживает, нет ни одной причины, чтобы сейчас объявлять ей вотум недоверия“, - говорит молодой человек.

„Для меня Катри Райк является символом Эстонии, эстонского общества в Нарве“, - добавляет другой молодой человек.

„У нас город за время Катри преобразился, стал интересным, к нам начали приезжать эстонцы, у нас теперь много интересных культурных событий“, - делится своим впечатлением нарвитянка.