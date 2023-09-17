ВИДЕО | Нарвитяне рассказали, почему они поддерживают Катри Райк, бывшего мэра Нарвы(13)
„Для меня Катри - это связь с Эстонией, мне бы хотелось, чтобы Нарва больше чувствовала связь с Эстонией“ - такую мысль повторили участники опроса RusDelfi неоднократно. 16 сентября мэру Нарвы Катри Райк депутаты горсобрания выразили вотум недоверия, и Райк ушла в отставку.
Чтобы поддержать ее, на ратушной площади собрались, по разным подсчетам, от 200 до 300 горожан. Они пришли с плакатами, розами. Мелом на тротуарной плитке нарисовали большое сердце как символ расположения к теперь уже бывшему мэру Нарвы. Выступил мужской хор. Горожане собирали подписи в поддержку Катри в надежде, что они повлияют на решение депутатов. Собрали 253 подписи, но они не оказали влияние на позицию депутатов в отношении вотума.
Уже после вручения вотума недоверия и общения с Райк многие собравшиеся отметили, что они не помнят, проходили ли подобные акции в их городе: во-первых, в поддержку мэра, во-вторых такие многочисленные. Многие смеялись и говорили, что эта встреча войдет в историю, как и Катри, которая уже вошла в историю Нарвы.
„Для меня Катри Райк - это наше светлое настоящее и наше светлое будущее, - говорит женщина с плакатом в поддержку мэра. - Те, кто там заседает, представители центристской партии, были у власти 20 лет, даже больше. И все, что они делали - это делили между собой кресла и деньги. Это наше темное прошлое. Лично я туда не хочу. Нормальный человек идет к свету.“
„За то время, как Катри находится на своем посту, она успела проявить себя как хороший специалист в своем деле, видно, что Нарва активно меняется к лучшему, город оживает, нет ни одной причины, чтобы сейчас объявлять ей вотум недоверия“, - говорит молодой человек.
„Для меня Катри Райк является символом Эстонии, эстонского общества в Нарве“, - добавляет другой молодой человек.
„У нас город за время Катри преобразился, стал интересным, к нам начали приезжать эстонцы, у нас теперь много интересных культурных событий“, - делится своим впечатлением нарвитянка.
„Надоели эти качели, которые происходят на протяжении нескольких лет после выборов нового созыва депутатского корпуса, и стыдно, мягко говоря, как на это будут смотреть инвесторы, насколько у нас есть шанс после вотума оставить вот это „лицо“ (города - ред.), которое слепила Катри Райк“, - отмечает женщина на рутушной площади.
„Для меня Катри - это связь с Эстонией, - высказывает свое мнение молодая женщина. - Мне бы хотелось, чтобы Нарва больше чувствовала связь с Эстонией“.
„Для меня важно видеть, как мэр общается с народом, она выходит, разговаривает, отвечает, помогает“, - добавляет ее знакомая.
„Она хороший и человек, и политик, это наш шанс на полную интеграцию с Эстонией“, - подчеркивает участница акции поддержки.
„Как художнику мне важно ее внимание к творческим людям“, - добавляет Ольга Тюрина, известная в Нарве художница.
Полную версию ответов участников опроса, смотрите в нашем видео.
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