Рост ключевой ставки, украинское зерно и зеленая авиация. Евродайджест: главные события недели

объявила о начале расследования о поставках на рынок ЕС электромобилей из Китая (фон дер Ляйен считает, что они имеют непропорциональное конкурентное преимущество над европейскими аналогами, поскольку производители получают крупные субсидии от властей КНР);

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила перед депутатами отчет о результатах работы ее команды за прошедший год и анонсировала ближайшие планы. По словам фон дер Ляйен, за четыре года существования действующего состава ЕК комиссарам удалось реализовать программу действий, представленную в 2019 году, на 90%. „Вместе мы показали, что, когда Европа смелая, ей удается достичь своих целей. Однако наша работа еще не завершена, так что давайте держаться вместе“, — заявила фон дер Ляйен, поблагодарив Европарламент и правительства стран ЕС за сотрудничество.

ЕЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз с начала года

Что случилось? В четверг Совет управляющих Европейского центробанка принял решение о повышении ключевой ставки с 4,25% до 4,5%. В пресс-релизе финансового регулятора подчеркивается, что на такой шаг ЕЦБ пошел, поскольку „полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%“ — хотя рост цен существенно замедлился (к августу, по предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне снизилась с рекордных ноябрьских 10,6% вдвое), финансовый регулятор ожидает, что этот показатель будет оставаться относительно высоким еще сравнительно долго. Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,25% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 4,75% и 4% соответственно. Новые значения начинают действовать с 20 сентября.

Что это значит? За год Европейский центробанк меняет значение ключевой ставки в девятый раз, с начала 2023 года — уже в шестой. Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже, и брать кредиты станет сложнее. Регулятор своим решением влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим уменьшатся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

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