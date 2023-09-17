Российские власти сообщили об атаках беспилотников на Москву и Крым. Один дрон упал в Орле
В ночь с субботы на воскресенье российские власти сообщили об атаках беспилотников на Москву и Крым, а также о падении дрона в Орле, передает русская служба Би-би-си.
Собянин сообщил о новой атаке беспилотника на Москву
В ночь на воскресенье силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, говорится в заявлении мэра столицы Сергея Собянина.
Он сообщил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Согласно заявлению Минобороны России, речь идет о дроне самолетного типа. Он был сбит около 1:45 по московскому времени.
Телеграм-канал Baza также сообщает, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был объявлен план „Ковер“.
План „Ковер“ вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация.
Минобороны РФ заявило о шести сбитых дронах над территорией Крыма
Над аннексированным Крымом в ночь на воскресенье были сбиты шесть беспилотников, следует из пресс-релизов российского Министерства обороны.
Сначала ведомство сообщило об атаке двух дронов в районе западного побережья полуострова Крым, а спустя полчаса отчиталось об обнаружении четырех беспилотников „над северо-западным и восточным побережьями“.
В обоих случаях, по версии Минобороны, речь шла о беспилотниках самолетного типа, которые были уничтожены.
Других подробностей ведомство не предоставило.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне в Истринском районе Московской области.
Еще один дрон сбит в Подмосковье — Собянин
Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами ПВО в Московской области, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его данным, это произошло в Раменском районе, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.
В заявлении Минобороны России в свою очередь говорится об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе.
„Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области“, — говорится в пресс-релизе.
Ранее власти отчитались сбитом дроне в Истринском районе Подмосковья.
Беспилотник упал в Орле, предположительно, в районе нефтебазы
В Орле дрон упал на нежилой объект, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
„Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата“, — написал он на своей странице в телеграм-канале.
Подробностей о том, где именно упал дрон, губернатор не сообщил. Телеграм-канал Shot писал, что это произошло в районе местной нефтебазы, в результате загорелся один из резервуаров с топливом.
Позже губернатор Клычков изменил свою публикацию в телеграм-канале, добавив, что „открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено“.
„Пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Ситуация находится под полным контролем“, — написал губернатор.