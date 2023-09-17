Российские власти сообщили об атаках беспилотников на Москву и Крым. Один дрон упал в Орле

Собянин сообщил о новой атаке беспилотника на Москву

В ночь на воскресенье силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, говорится в заявлении мэра столицы Сергея Собянина.

Он сообщил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Согласно заявлению Минобороны России, речь идет о дроне самолетного типа. Он был сбит около 1:45 по московскому времени.

Телеграм-канал Baza также сообщает, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был объявлен план „Ковер“.

План „Ковер“ вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация.

Минобороны РФ заявило о шести сбитых дронах над территорией Крыма

Над аннексированным Крымом в ночь на воскресенье были сбиты шесть беспилотников, следует из пресс-релизов российского Министерства обороны.

Сначала ведомство сообщило об атаке двух дронов в районе западного побережья полуострова Крым, а спустя полчаса отчиталось об обнаружении четырех беспилотников „над северо-западным и восточным побережьями“.

В обоих случаях, по версии Минобороны, речь шла о беспилотниках самолетного типа, которые были уничтожены.

Других подробностей ведомство не предоставило.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне в Истринском районе Московской области.

Еще один дрон сбит в Подмосковье — Собянин

Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами ПВО в Московской области, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, это произошло в Раменском районе, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

В заявлении Минобороны России в свою очередь говорится об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе.

„Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области“, — говорится в пресс-релизе.

Ранее власти отчитались сбитом дроне в Истринском районе Подмосковья.