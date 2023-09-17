ВИДЕО | Курьезный гол со штрафного в женском футболе

В поединке женских команд „Эксельсиора“ и „Аякса“ (1:3) главной звездой вечера стала нападающий гостей Роми Лейхтер, которая оформила хет-трик, а также забила космический гол со штрафного. Об этом сообщает „Телеграф“.

При счете 1:2, на 6-й компенсированной минуте игры Роми со штрафного установила окончательный счет в матче. Роме мощным ударом отправила мяч в крестовину ворот. Вратарь хозяев Ика Потхоф, похоже, подумала, что мяч улетел за пределы поля и решила ввести в игру второй мяч, чтобы начать игру ударом от ворот. Однако мяч остался в игре и с отскоком от газона влетел в ворота.

Женская команда „Аякса“ является действующим победителем чемпионата Нидерландов среди женщин. Клуб „Эксельсиор“ завершил прошлый сезон на последнем месте, набрав всего восемь очков в 20 играх.

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