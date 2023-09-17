ФОТО | „Левадия“ прервала 11-матчевую беспроигрышную серию „Пайде“

Единственный гол в матче, который проходил на „А. Ле Кок Арене“ на глазах у почти 1500 зрителей, был забит защитником Бурама Фомба на 81-й минуте. Главный тренер „Левадии“ Курро Торрес отбывает четырехматчевую дисквалификацию, и его заменил Хосе Наварро.

Таким образом прервалась 11-матчевая серия „Пайде“ без поражений, в последний раз городская команда проигрывала еще 28-го мая во встрече с нарвским „Трансом“.

„Левадия“, набравшая всего три очка в четырех предыдущих турах (три ничьи, одно поражение), возглавила турнирную таблицу. В общей сложности они набрали 57 очков в 27 играх. У действующего чемпиона „Флоры“ 56 очков и одна игра в запасе. „Флора“ сыграет с „Нымме Калью“ в воскресенье в 14:30.

„Пайде“ продолжает борьбу за бронзовые медали. У них, таллиннского „Калева“ и пярнуского „Вапруса“ по 36 очков. У занимающего шестое место „Нымме Калью“ 35 очков. У „Курессааре“ и нарвского „Транса“ по 32 очка.

Турнирная таблица:

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