ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (569-й день) | Российские войска обстреляли Харьков, в Умань на еврейский Новый год приехали 30 тысяч верующих

В Украине найден погибшим 36-летний Дэниел Берк из южного Манчестера. В начале августа в разговоре с Би-би-си Дэниел Берк рассказал о своем намерении сражаться в рядах украинской армии. В середине августа он был объявлен пропавшим без вести. Как сообщается, тело Берка нашли в Запорожье, примерно в 44 км от линии фронта. „Это момент, которого я боялась“, - сказала Би-би-си его мать Дайан Сниат. Полиция Большого Манчестера (GMP) работает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы помочь вернуть его тело в Великобританию.

Власти аннексированного Россией Крыма заявили в субботу, что собираются продать около 100 объектов недвижимости, ранее принадлежавших украинским политикам и бизнесменам. Среди объектов - квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского.

На прошлой неделе завершилось обучение украинских специалистов использованию этих устройств, сообщает „Голос Америки“ со ссылкой на помощника министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильяма Ла Планта.

Власти Польши с 17 сентября запретят въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли при обстреле приграничного села Стрелечья Харьковской области, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его данным, ранее российские войска нанесли удары по областному центру ракетами С-300. Пять человек получили ранения разной степени тяжести, угрозы для их жизней нет.

Россия отрицает заявление Украины о возвращении Андреевки

Минобороны России отрицает заявление Украины о возвращении под ее контроль села Андреевка на востоке страны. Украина не отказалась от планов по захвату города Артемовск и продолжила штурмовые действия, „безуспешно пытаясь вытеснить“ российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, говорится в сводке российского минобороны. Село Андреевка расположено к югу от практически разрушенного Бахмута и является ключевым объектом на пути к этому городу. Би-би-си подробно объясняла, чем важно это село.

Шойгу показал Ким Чен Ыну комплексы „Кинжал“ и „Калибр“, с помощью которых Россия атакует Украину

Председатель КНДР Ким Чен Ын, находящийся с визитом в России, посетил аэродром Кневичи во Владивостоке.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну самолеты стратегической авиации, истребители и ракетный комплекс „Кинжал“, с помощью которого российские военные неоднократно атаковали Украину.

После этого, как сообщает Минобороны, Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ во Владивостоке, где показали противокорабельные ракетные комплексы „Уран“ и универсальные комплексы крылатых ракет „Калибр“, а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Более 30 тысяч верующих приехали в украинскую Умань отметить Рош ха-Шана — еврейский Новый год

Более 30 тысяч верующих приехали в украинскую Умань в Черкасской области, чтобы отпраздновать еврейский Новый год. Верующие традиционно отмечают Рош ха-Шана несколько дней подряд в новолуние осеннего месяца тишрей, который выпадает на сентябрь или октябрь. В этом году праздник отмечается 15-17 сентября. Большинство из паломников приехали из Израиля, другие — из Франции и США. Они прибыли несмотря на призывы как израильских, так и украинских властей воздержаться от поездки в город в связи с военными действиями. Паломники приехали в Умань, несмотря на неоднократные призывы украинских и израильских властей избегать поездок в Украину.

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