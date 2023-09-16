Райк после отставки: убивать никого не хочется, зарабатывать 4000 евро в другом месте не тяжело

На провокационный вопрос, есть ли желание кого-то убить, Катри Райк смеется и отвечает, что порой ее хотят убить, но сама она никого не хочет убивать. Она добавляет, что даже не хочет уезжать из города.

„Конечно, эмоций много. Представляете, когда вам дарят такое количество роз?“ - говорит она нарвитянах, которые пришли на Ратушную площадь поддержать ее. - Я на всякий случай напомню, что об этом я писала в своей книге „Моя Нарва“. Я пишу, что роза - символ Нарвы. Если [в Нарве] дарят розы, то метровые, поэтому сегодняшние розы с длинными стеблями“, - поясняет Райк.

Она обращает внимание, что сегодня в ее поддержку на Ратушной площади собралось невероятное количество людей: „Молодые, пожилые, эстонцы, русские, украинцы. Было очень приятно“.

По словам Райк, она уже нашла новую работу, но от конкретики отказывается, поскольку трудовой договор еще не подписан. „Работа, которую я умею делать и хочу, важная для меня и Нарвы. Важно, что у меня будет время ее выполнять, работая в горсобрании“, - говорит Райк. Она заверяет, что не оставит людей и продолжит заниматься различными проектами.

На вопрос, какая зарплата будет на новом рабочем месте, Райк сказала, что еще не знает, опять же сославшись на то, что трудовой договор еще не подписан. „На посту мера Нарвы зарплата была 4000 евро, эти 4000 евро зарабатывать в другом месте не тяжело“.

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