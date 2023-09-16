16.09.2023, 18:58
ВИДЕО | В Воронежской области трое человек погибли в результате взрыва гранаты(8)
ФОТО: | Иллютративное фото. Shutterstock
Трое человек погибли в результате детонации гранаты в Воронежской области. Взрыв произошёл в городе Россошь. Об этом сообщает INFO24.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным издания, граната взорвалась в одном из помещений жилого дома. Помимо трёх погибших сообщается о двух раненных. На место прибыли сотрудники оперативных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Telegram-канал Mash уточняет, что все погибшие были мужчины.
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