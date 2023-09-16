За рубежом
16.09.2023, 18:58

ВИДЕО | В Воронежской области трое человек погибли в результате взрыва гранаты

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ФОТО: Sirocco | Иллютративное фото. Shutterstock

Трое человек погибли в результате детонации гранаты в Воронежской области. Взрыв произошёл в городе Россошь. Об этом сообщает INFO24.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, граната взорвалась в одном из помещений жилого дома. Помимо трёх погибших сообщается о двух раненных. На место прибыли сотрудники оперативных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Mash уточняет, что все погибшие были мужчины.

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