В Австрию со спектаклем о Нарве поедут только женщины. Хотя кастинг проходили и мужчины

В начале августа „НГ“ писала о кастинге, который проводили организаторы этого необычного театрального проекта – Фестиваль современного искусства Steirischer Herbst и театральный центр Vaba Lava. На кастинг тогда записались свыше 80 человек, при том, что режиссерам предстояло отобрать всего 5-6 нарвитян возрастом 50+. „Так кого в итоге взяли?“ – живо интересовались читатели „НГ“ и соцсетей после публикации материала „В спектакле о Нарве и нарвитянах захотели участвовать многие: 12 человек на место“. Мы обещали рассказать. Выполняем обещание.

Четверо – и только женщины

Действующими лицами и исполнителями „Пограничной эйфории“ стали четыре нарвитянки: Елена Павленко, Елена Сергеева, Ольга Кирн и Наталья Орехова.

И в процессе кастинга, коллективных бесед и индивидуальных интервью мы обращали внимание на то, насколько человек, несмотря на свой возраст, все еще копается в себе, задается вопросом „Кто я?“. Вот именно эти люди нам и были нужны.

На законный вопрос „А почему обошлись без мужчин, ведь и они активно участвовали в кастинге?“, режиссер и инициатор этого театрального проекта Джакомо Веронези отвечает:

– Окончательное решение – что у нас будут 4 нарвитянки – созрело в ходе кастинга. В начале пути мы не планировали, сколько нам надо мужчин, и сколько женщин; пол не играл значения. Но мы знали, что в спектакле будут заняты 4 девушки из Таллинна, которые помогали проводить кастинг, каждая – специалист в своем деле: художницы, хореограф. Они – новое поколение, рожденное после 1991 года, выросшее уже совсем в других реалиях.

И нам было важно найти в Нарве людей возрастом 50+, которые довольно далеки от мира этих девушек. Но в то же время очень важно показать взаимосвязь этих людей. После второго тура кастинга, когда были проведены индивидуальные интервью, стало понятно, кто именно нам нужен, кто будет идеально взаимодействовать друг с другом. В таком проекте, как наш, важно, чтобы люди доверяли друг другу, чтобы им было комфортно друг с другом, ведь мы делимся очень личными историями. Это как в жизни – кто-то тебе подходит, а кто-то нет, хоть он и хороший человек.

– То есть рост, вес, цвет глаз, дикция, умение петь и танцевать в расчет не принимались?