В Австрию со спектаклем о Нарве поедут только женщины. Хотя кастинг проходили и мужчины(1)
Репетиции спектакля о Нарве и нарвитянах с участием самих нарвитян „Пограничная эйфория“, который будет показан на Фестивале современного искусства Steirischer Herbst в австрийском Граце 22-24 сентября, идут полным ходом. „Нарвская газета“ разузнала, кто поедет в Грац и как сейчас проходит подготовительный процесс.
В начале августа „НГ“ писала о кастинге, который проводили организаторы этого необычного театрального проекта – Фестиваль современного искусства Steirischer Herbst и театральный центр Vaba Lava. На кастинг тогда записались свыше 80 человек, при том, что режиссерам предстояло отобрать всего 5-6 нарвитян возрастом 50+. „Так кого в итоге взяли?“ – живо интересовались читатели „НГ“ и соцсетей после публикации материала „В спектакле о Нарве и нарвитянах захотели участвовать многие: 12 человек на место“. Мы обещали рассказать. Выполняем обещание.
Четверо – и только женщины
Действующими лицами и исполнителями „Пограничной эйфории“ стали четыре нарвитянки: Елена Павленко, Елена Сергеева, Ольга Кирн и Наталья Орехова.
И в процессе кастинга, коллективных бесед и индивидуальных интервью мы обращали внимание на то, насколько человек, несмотря на свой возраст, все еще копается в себе, задается вопросом „Кто я?“. Вот именно эти люди нам и были нужны.
На законный вопрос „А почему обошлись без мужчин, ведь и они активно участвовали в кастинге?“, режиссер и инициатор этого театрального проекта Джакомо Веронези отвечает:
– Окончательное решение – что у нас будут 4 нарвитянки – созрело в ходе кастинга. В начале пути мы не планировали, сколько нам надо мужчин, и сколько женщин; пол не играл значения. Но мы знали, что в спектакле будут заняты 4 девушки из Таллинна, которые помогали проводить кастинг, каждая – специалист в своем деле: художницы, хореограф. Они – новое поколение, рожденное после 1991 года, выросшее уже совсем в других реалиях.
И нам было важно найти в Нарве людей возрастом 50+, которые довольно далеки от мира этих девушек. Но в то же время очень важно показать взаимосвязь этих людей. После второго тура кастинга, когда были проведены индивидуальные интервью, стало понятно, кто именно нам нужен, кто будет идеально взаимодействовать друг с другом. В таком проекте, как наш, важно, чтобы люди доверяли друг другу, чтобы им было комфортно друг с другом, ведь мы делимся очень личными историями. Это как в жизни – кто-то тебе подходит, а кто-то нет, хоть он и хороший человек.
– То есть рост, вес, цвет глаз, дикция, умение петь и танцевать в расчет не принимались?
– Не принимались. „Пограничная эйфория“ – это спектакль об идентичности нарвитян. И в процессе кастинга, коллективных бесед и индивидуальных интервью мы обращали внимание на то, насколько человек твердо уверен в понимании своей идентичности, или он все еще копается в себе, пытается понять, кто он. Вот именно эти люди нам и были нужны.
Репетируют в здании старого „Балтийца“
Побывать на репетиции журналисту „НГ“ вежливо отказали. Но небольшое видео с репетиции Джакомо с готовностью показал и рассказал о некоторых деталях.
Репетиции проходят в одном из кабинетов многоэтажного здания старого „Балтийца“ на ул. Линда, каждый день по 3-4 часа.
– Почему не в зале театрального центра Vaba Lava? – интересуюсь я.
– О, это длинный ответ! – смеясь отвечает режиссер. – Наша работа проходит в формате off site – то есть за пределами театральной площадки, в специфическом пространстве, в необычной обстановке. Мы создали здесь „офис“, собрав мебель и предметы, которые, скажем так, имеют память. Собирали предметы с разных этажей, что-то приносили из дома. И в Австрии у нас взят в аренду тоже офис такого же размера. В понедельник на этой неделе мебель из Нарвы отправлена грузовиком в Грац.
Нарвитянки всё делают красиво
– Почему сделали офис, а не жилую комнату?
– Изучая Нарву мы поняли, что бОльшая часть идентичности нарвитян основана на работе. Многие приехали в Нарву из-за работы, многие в какой-то момент уехали из Нарвы тоже из-за работы. Нарвитяне – трудоголики. И это заметно по их поведению, их высказываниям. Нарвитянки все делают очень органично и очень красиво! За этим интересно наблюдать.
Джакомо Веронези говорит, что также интересно видеть отношение каждого из участников спектакля к знаковым вещам: для нарвитянок – это прежде всего их личная история, воспоминания, которые пробирают до слез; девушки же воспринимают эти вещи в „чистом виде“, они им интересны сами по себе.
– Одно дополняет другое. И вся Нарва, на мой взгляд, наполнена многоликими объектами, которые важно не уничтожить, а сохранить. Потому что это – как знак нашей заботы друг о друге.