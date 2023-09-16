Два человека погибли и два получили ранения из-за обстрелов населенных пунктов Харьковской области
В офисе генпрокурора Украины сообщили, что по фактам обстрелов проводятся расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны, - пишет телеграм-канал Meduza-LIVE.
Около 11 утра под артиллерийский обстрел попали село Петропавловка Купянского района и поселок Казачья Лопань. В результате обстрела в Петропавловке ранен мирный житель, поврежден автомобиль. В Казачьей Лопани повреждены жилые дома и киоски.
Возле села Стрелечья в Харьковском районе под обстрел попал автомобиль, из-за чего погибли два человека — мужчина и женщина. Ранен 73-летний мирный житель.
Кроме того, как сообщалось ранее, в Харькове ракетный удар нанесли по промышленной зоне, из-за чего ранения получили пять человек.
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