Два человека погибли и два получили ранения из-за обстрелов населенных пунктов Харьковской области

Около 11 утра под артиллерийский обстрел попали село Петропавловка Купянского района и поселок Казачья Лопань. В результате обстрела в Петропавловке ранен мирный житель, поврежден автомобиль. В Казачьей Лопани повреждены жилые дома и киоски.



Возле села Стрелечья в Харьковском районе под обстрел попал автомобиль, из-за чего погибли два человека — мужчина и женщина. Ранен 73-летний мирный житель.



Кроме того, как сообщалось ранее, в Харькове ракетный удар нанесли по промышленной зоне, из-за чего ранения получили пять человек.