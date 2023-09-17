Из-за юных вандалов стадион в Силламяэ хотят оборудовать камерами наблюдения

Директор спорткомплекса Роман Трейал был вынужден обратиться к населению за поддержкой в борьбе с вандалами, с призывом не проходить мимо, видя, как подростки чинят безобразия.

„В наших планах установить две профессиональные видеокамеры на стадионе, чтобы можно было легко вычислять вандалов. В свой бюджет мы заложили деньги на их приобретение. Очень бы не хотелось закрывать стадион для свободного посещения, потому как люди любого возраста должны иметь свободный доступ к спортивным сооружениям, спорт должен в городе развиваться, привлекать как можно больше желающих заниматься им. Будем обращаться в полицию и просить не оставлять стадион без постоянного контроля“, - рассказал Трейал.