Точно не Евграфов. На пост мэра Нарвы рассматривают кандидата из Таллинна?

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович говорит, что этот вопрос сейчас обсуждается и в ближайшие две-три недели будет объявлено имя этого человека. Может ли этим кандидатом быть нарвскаий центрист и бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте? Янович не подтверждает и не опровергает, поясняя, что сейчас рассматриваются разные кандидатуры.