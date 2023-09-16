16.09.2023, 17:00
Точно не Евграфов. На пост мэра Нарвы рассматривают кандидата из Таллинна?(8)
После того, как на сегодняшнем заседании горсобрания Нарвы мэру города Катри Райк был объявлен вотум недоверия, депутаты рассказали, что кандидатов на этот пост несколько.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович говорит, что этот вопрос сейчас обсуждается и в ближайшие две-три недели будет объявлено имя этого человека. Может ли этим кандидатом быть нарвскаий центрист и бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте? Янович не подтверждает и не опровергает, поясняя, что сейчас рассматриваются разные кандидатуры.