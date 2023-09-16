МНЕНИЕ | Прогрессивному мэру не удержаться у власти, пока в Нарве доминирует пещерная ментальность
Два года назад в городе Нарва появился мэр, который открыто заявил, что его цель - упразднить изжившую себя систему управления и открыть Эстонии этот уютный, атмосферный и совсем не такой депрессивный, как принято считать, приграничный город. Сегодня стало ясно: Нарва таких попыток не прощает. К сожалению, вотум недоверия Катри Райк – закономерный итог её работы, ведь в Нарве время течёт медленно, считает публицист Антон Кебеков.
Для начала я поделюсь с читателями воспоминаниями о той Нарве, которую мне, всю жизнь прожившему в Таллинне, довелось прочувствовать в 2014-15 гг. когда я, жил на два города.
В Нарве действительно время течёт медленнее. В суете столичной жизни, например, успеть выполнить все планы на день невозможно. Зато в Нарве и не такие трюки проходили: там получалось даже в выходной день проснуться в обед, уладить дела, провести время с близкими, заняться саморазвитием, отдохнуть от всего этого, ещё и вечер оставался свободным. Никаких чудес, просто в Нарве не так много дел и занятий. Но кое-что есть. Например, одним из самых популярных способов проведения досуга у жителей города были походы по магазинам. Почти каждый день с мыслями „а вдруг что-то интересное появилось“. Ну, да, товарный дефицит же только вчера закончился. Просветительская среда в третьем по населению городе страны была неэффективна. Среднестатистические нарвитяне, с которыми я общался, могли показать мне городские достопримечательности, но опция „рассказать об их истории“ в пакет не входила. Культурная жизнь была, но только по большим праздникам. Например, в ДК советских времён на 2014 год было запланировано аж около двух десятков мероприятий. Я не застал. Да, можно было сходить в ночной клуб на вечеринку для всех возрастов, однако то, что было в лучших традициях ранних нулевых, пусть уж остаётся в нулевых.
Во время своей первой же масштабной прогулки по городу я обнаружил, что едва ли не единственным заметно выделяющимся архитектурным решением в самом сердце города в то время было здание, в которое вселился Колледж Тартуского Университета. Безусловно, главная надежда интеллигентного развития Нарвы. Возглавляла колледж Катри Райк. Безусловно, главный символ интеллигентного развития Нарвы. Огромный опыт в сфере образования, стремительная политическая карьера, осведомлённость о многолетних проблемах города и яркая предвыборная кампания 2021 года привели Катри на должность главы города во второй раз, а изрядно надоевшие центристы вчистую проиграли её избирательному союзу. Уже к тому времени появившиеся возможности интеллектуальной и творческой реализации расцвели ещё пышнее. О Нарве заговорили на всех уровнях. Воркшопы, стартапы, фестивали, культурные связи, развитие предпринимательства, государственные гимназии, современная больница, восстановление исторического облика городских объектов. Для прогрессивной молодёжи действительно появилась надежда.
Но время в Нарве течёт медленно. Большую часть тех, кому надо быстрее, выше, сильнее - Нарва выталкивает из себя туда, где больше возможностей для активной самореализации. И удельный вес тех горожан, чьи потребности ограничиваются продуктовой корзиной, топливным баком и памятью предков остаётся стабильно высоким. Именно с такими нарвитянами столкнулась лицом к лицу Катри летом прошлого года, попытавшись стать „мостиком благоразумия“ между жителями Нарвы и Правительством Республики в вопросе удаления „красных монументов“ из общественного пространства. Именно тогда стало ясно, какую „воронью слободку“ Катри пытается повернуть лицом к Эстонии. Именно тогда мэр поехала к нарвскому танку с попыткой примирения, где её просто заклевали толпой. Именно тогда её обвинили в неспособности защитить городское имущество, затаили тихую злобу, и стало ясно: Нарва её больше не поддержит.
Медленно течёт время в Нарве. Катри Райк опередила его.
Так оно и вышло. Центристы, понемногу приходящие в себя после электорального фиаско весной и одухотворённые обретением нового лидера, воспользовались формальными поводами и вернули себе власть в городе. Поддержать Катри Райк на Ратушную площадь сегодня пришли лишь около двух сотен прекрасных активных граждан. Это мало в масштабах города, но именно с них когда-то начнут отсчитывать исторический период возвращения Нарвы в эстонскую ментальность. Однако, пока в этом городе доминирует ментальность пещерная. Прогрессивному мэру не удержаться у власти пока нарвитяне радостно идут смотреть концерт, устроенный страной-террористом, травят молодую учительницу за надпись на футболке и пытаются изувечить ЛГБТ активиста с флагом Украины. Увы.
Медленно течёт время в Нарве. Катри Райк опередила его. Своей главной победы она уже добилась – она показала, как можно. А сейчас ей бы как раз не торопиться. В одном из интервью Катри отметила, что жить и работать останется в Нарве. Я надеюсь, что она возьмёт на себя наиболее подходящую ей роль, визионера. И будет активно работать с молодыми, перспективными, дальновидными и талантливыми ребятами. Вот они и их дети уже навсегда откроют Нарву Эстонии.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!