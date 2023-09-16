МНЕНИЕ | Прогрессивному мэру не удержаться у власти, пока в Нарве доминирует пещерная ментальность

В Нарве действительно время течёт медленнее. В суете столичной жизни, например, успеть выполнить все планы на день невозможно. Зато в Нарве и не такие трюки проходили: там получалось даже в выходной день проснуться в обед, уладить дела, провести время с близкими, заняться саморазвитием, отдохнуть от всего этого, ещё и вечер оставался свободным. Никаких чудес, просто в Нарве не так много дел и занятий. Но кое-что есть. Например, одним из самых популярных способов проведения досуга у жителей города были походы по магазинам. Почти каждый день с мыслями „а вдруг что-то интересное появилось“. Ну, да, товарный дефицит же только вчера закончился. Просветительская среда в третьем по населению городе страны была неэффективна. Среднестатистические нарвитяне, с которыми я общался, могли показать мне городские достопримечательности, но опция „рассказать об их истории“ в пакет не входила. Культурная жизнь была, но только по большим праздникам. Например, в ДК советских времён на 2014 год было запланировано аж около двух десятков мероприятий. Я не застал. Да, можно было сходить в ночной клуб на вечеринку для всех возрастов, однако то, что было в лучших традициях ранних нулевых, пусть уж остаётся в нулевых.