Польша закрывает границу для въезда автомобилей с российскими номерами(15)
Запрет начинает действовать с полуночи 17 сентября, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. По его словам, зарегистрированные в РФ автомобили не будут пропускать в Польшу, даже если за их рулем будут граждане „других стран“, сообщает телеграм-канал русской редакции Deutsche Welle.
Таким образом, единственной граничащей с Россией страной ЕС, которая на данный момент не запретила въезд машин из РФ, остается Норвегия. Однако власти соседней Финляндии ранее заявили, что не станут пропускать зарегистрированные в РФ автомобили и через норвежско-финскую границу.
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