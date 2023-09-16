Польша закрывает границу для въезда автомобилей с российскими номерами

Запрет начинает действовать с полуночи 17 сентября, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. По его словам, зарегистрированные в РФ автомобили не будут пропускать в Польшу, даже если за их рулем будут граждане „других стран“, сообщает телеграм-канал русской редакции Deutsche Welle.