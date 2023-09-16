Мэр Кохтла-Ярве о политическом перевороте в Нарве: Пример Нарвы - предупреждение

„Сегодня мэру Нарвы Катри Райк выразили недоверие. В то же время прогрессивные люди Нарвы, чья едва зарождающаяся вера в светлое будущее города подверглась серьезному испытанию, собрались перед недавно обновленной Ратушей, чтобы выразить свою поддержку.

Я уже много раз говорила, но скажу еще раз, что стойкость жителей Нарвы и Кохтла-Ярве, справляющихся с трудностями и умеющих постоять за себя, когда это необходимо, достойны восхищения, потому что, будем честны, эти города были остались наедине со своими проблемами на несколько десятилетий и, таким образом, была создана почва для инкапсуляции, коррупции и распространения недоверия любому, кто приходит извне.

Перед выборами лидеры политических партий и лидеры предвыборных кампаний, проезжающие по городам, пожимают плечами, признаются, что от городов у них мурашки по телу, и спешат в лучшие „охотничьи угодья“ на агитационном автобусе, украшенном громкими лозунгами, только для того, чтобы остановиться здесь снова через несколько лет и понять, что ничего не изменилось.

Такое равнодушие и высокомерное отношение больно ранят сердце, потому что у меня и таких, как я, нет такой роскоши. Мы можем на время отвести взгляд, закрыть глаза, захлопнуть за собой дверь, но завтра нам придется открыть ее снова и столкнуться с этой реальностью... ведь представьте себе - мы не (политические) туристы, мы здесь живем!!!

Пример Нарвы – предупреждение. Поэтому я хотела бы еще раз напомнить вам, что если вы задумались обратиться ко мне, чтобы внести свой вклад в развитие города Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа, то лучшего момента, чем этот, нет.

Я очень жду вас в гостях, чтобы вместе насладиться чудесным видом с вершины здания городской управы Кохтла-Ярве на симметричную уличную сеть сердца города, мощную аллею и непоколебимо стоящих шахтеров, которые молча кричат: „ Слава труду!“, а также заново открыть и создать Кохтла-Ярве нашей общей ВОЛЕЙ и СИЛОЙ!