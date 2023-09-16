Пять ключевых причин, по которым был объявлен вотум недоверия Катри Райк

1. Нарушено эффективное взаимодействие между мэрией и городским собранием. Управа города существует как будто отдельно от городского собрания и создаётся впечатление, что управа пытается подменять собой или брать на себя функции законодательной власти, что является прямым нарушением принципа разделения ветвей власти, где законодательный орган – это городское собрание, а управа города выполняет функции исполнительной власти.

Действия управы существенно затрудняют работу городского собрания, что негативно влияет на своевременность и качество принимаемых важных для города решений. Документы из горуправы могли поступать в производство городского собрания с опозданием и зачастую являлись непродуманными и слабо подготовленными.

Например, поправки к дополнительному бюджету поступили всего за два часа до заседания, из-за чего было невозможно детально изучить и обсудить их. Неоднократно были случаи, когда комиссии городского собрания были вынуждены отправлять проекты на доработку или управа сама отзывала их, тем самым признавая свою неудовлетворительную работу.

2. Задержка с реализацией ключевых проектов. Это не только привело к увеличению стоимости работ, но и стало причиной роста долговой нагрузки для города. В результате долговая нагрузка города выросла в 1,7 раза за три года. В 2020 году эта цифра была 28 миллионов, а теперь 47 миллионов евро.

3. Работа городской управы непрозрачна. Оппозиция регулярно представляла запросы мэру о деятельности управы и самого мэра. Как оказалось, это было бесполезное занятие, так как ответы были некорректные, неполные, а и иногда и неправдивые, чтобы скрыть или завуалировать истинное положение дел.