Пять ключевых причин, по которым был объявлен вотум недоверия Катри Райк(1)
Депутат Рийгикогу и горсобрания Нарвы Алексей Евграфов на сегодняшней сессии городского собрания перед депутатами и горожанами назвал пять ключевых причин, по которым был объявлен вотум недоверия мэру Катри Райк. Приводим полный текст выступления Евграфова.
1. Нарушено эффективное взаимодействие между мэрией и городским собранием. Управа города существует как будто отдельно от городского собрания и создаётся впечатление, что управа пытается подменять собой или брать на себя функции законодательной власти, что является прямым нарушением принципа разделения ветвей власти, где законодательный орган – это городское собрание, а управа города выполняет функции исполнительной власти.
Действия управы существенно затрудняют работу городского собрания, что негативно влияет на своевременность и качество принимаемых важных для города решений. Документы из горуправы могли поступать в производство городского собрания с опозданием и зачастую являлись непродуманными и слабо подготовленными.
Например, поправки к дополнительному бюджету поступили всего за два часа до заседания, из-за чего было невозможно детально изучить и обсудить их. Неоднократно были случаи, когда комиссии городского собрания были вынуждены отправлять проекты на доработку или управа сама отзывала их, тем самым признавая свою неудовлетворительную работу.
2. Задержка с реализацией ключевых проектов. Это не только привело к увеличению стоимости работ, но и стало причиной роста долговой нагрузки для города. В результате долговая нагрузка города выросла в 1,7 раза за три года. В 2020 году эта цифра была 28 миллионов, а теперь 47 миллионов евро.
3. Работа городской управы непрозрачна. Оппозиция регулярно представляла запросы мэру о деятельности управы и самого мэра. Как оказалось, это было бесполезное занятие, так как ответы были некорректные, неполные, а и иногда и неправдивые, чтобы скрыть или завуалировать истинное положение дел.
Например, ответ о членствах в советах, где Катри Райк не указала полную информацию о своём членстве в советах и, соответственно, скрыла от общественности часть своего дохода. Есть несколько примеров того, когда у депутатов были сомнения в законности действий управы и муниципальных учреждений, после чего Катри Райк обещала обратиться в правоохранительные органы, но так и не сделала этого. Работа управы должна быть ясна и прозрачна не только для депутатов, но и для горожан и общественности.
4. Управленческие ошибки и неспособность выстроить нормальную коммуникацию с жителями города, привели к постоянному напряжению в городе. Жители города не понимают решения мэра. Как примеры можно привести реорганизацию городской сети учреждений образования, в ходе утверждения которой были проигнорировано мнение работников школ и детских садов, попечительских советов, родителей и учеников. Можно вспомнить уже печально известный новый порядок по социальному жилью, который нарушает права нанимателей, имеющих договор на мунициципальное жилье.
Так же, новый порядок лишил людей возможности улучшать свои жилищные условия. Если по условиям старого порядка семьи с детьми, с детьми-инвалидами, люди с глубокой и тяжёлой степенью недостатка здоровья, проживающие в общежитиях города имели право на получение муниципальной квартиры, то теперь это право отняли.
Решение по отмене льгот на аренду муниципальных помещений для недоходных объединений ставит под угрозу их существование с учётом резкого подорожания тепла. Необходимо упомянуть отказ мэра Райк от продолжения с восторгом принятой горожанами программы „Гражданская инициатива“, хотя, будучи в оппозиции она сама настаивала на её реализации.
5. Мэр неоднократно проявляла неуважение к сотрудникам муниципальных учреждений и жителям города, что создает напряженность и не способствует эффективному управлению. Из городской управы постоянно уходят специалисты и если так продолжится, то скоро будет некому работать. Ну и если высказывание о том „что образ нарвитянина для Катри Райк – это мужчина 60+ с поломанной гвоздикой и пакетом из Maxima“ еще можно с натяжкой принять за литературный прием то предложение педагогам, которым грозит массовое увольнение, отправиться работать на завод не выдерживает никакой критики!
Уважаемые коллеги, для принятия взвешенных, хорошо проработанных и продуманных решений в интересах города необходимо изменить стиль и методы работы городской управы, для чего замена мэра является необходимым действием. Прошу поддержать вотум недоверия мэру Катри Райк!
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