ФОТО И ВИДЕО| Катри Райк отправили в отставку 19 голосами

Как все происходило

Около 9:00 на Ратушную площадь Катри Райк пришли поддержать 10 человек. В стороне находилась женщина, которая выражала неудовольствие работой Райк. „А что она сделала? Только пьет“, - заявила женщина. Поддержка Райк призвала мэра не реагировать: „Не слушайте ее, это провокация“

В 9:10 на площади уже было в два раза больше людей.

Люди развертывают плакаты „Мы за Katri“, „Вместе с Катри“, „Katriga koos“.

В 9:20 на площади уже порядка 50 человек, звучит русская музыка „Город-сказка, город-весна“.

В 9:30 на площади около 100 человек. Со стороны за происходящим наблюдает полиция.

Над площадью кружит небольшой самолет-кукурузник. Уже заходит на 5 круг.

Слово берет Катри Райк. „Доброе утро! Спасибо, что пришли. Мы вместе делаем Нарву лучшей. Дорогие, друзья. Мне очень трудно описывать чувства. Важно, что мы за будущее Нарвы. Здесь начинается Эстония. Я обещаю, что я останусь в Нарве и я обещаю, что вернусь. Мы обязательно справимся. Еще раз спасибо вам“. Люди скандируют хором „Катри, Катри“.

Председатель фракции „Нарва“ Алексей Евгафов сказал корреспонденту RusDelfi, что уверен в том, что вотум пройдет. Но он рад, что люди, голосовавшие за Катри на выборах, пришли ее поддержать, это показывает, что в Нарве есть гражданское общество. По словам Евграфова кандидатуру мэра они намерены сообщить до конца сентября.

Нарвские депутаты Яна Кондрашова и Владимир Жаворонков на заседании горсобрания выступили в защиту Катри Райк.

Горожане пришли и в зал горсобрании поддержать Катри Райк.

Алексей Евграфов, выступая перед голосованием, поясняет, почему Катри Райк решили выдвинуть вотум недоверия.

„В интересах города - изменить стиль работы горуправы. Просим поддержать вотум недоверия Катри Райк“.

Катри Райк благодарит за конструктивную критику. Перечисляет, что было сделано в Нарве за время ее управления.