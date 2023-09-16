ФОТО И ВИДЕО| Катри Райк отправили в отставку 19 голосами(59)
В субботу 16 сентября, мэру Нарвы Катр Райк 19 членов горсобрания выразили вотум недоверия. Одновременно с этим на площади перед Ратушей собрались порядка 150 человек, выступивших в ее поддержку, скандирующие „Катри - наш мэр!“
После того, как ее сняли с поста мэра, Катри Райк вышла на улицу, где группа поддержки вручила ей большой букет красных роз. „Я остаюсь вместе с вами, остаюсь здесь работать и пойду на следующие выборы. Спасибо, за розы“, - произнесла Райк.
Как все происходило
Около 9:00 на Ратушную площадь Катри Райк пришли поддержать 10 человек. В стороне находилась женщина, которая выражала неудовольствие работой Райк. „А что она сделала? Только пьет“, - заявила женщина. Поддержка Райк призвала мэра не реагировать: „Не слушайте ее, это провокация“
В 9:10 на площади уже было в два раза больше людей.
Люди развертывают плакаты „Мы за Katri“, „Вместе с Катри“, „Katriga koos“.
В 9:20 на площади уже порядка 50 человек, звучит русская музыка „Город-сказка, город-весна“.
В 9:30 на площади около 100 человек. Со стороны за происходящим наблюдает полиция.
Над площадью кружит небольшой самолет-кукурузник. Уже заходит на 5 круг.
Слово берет Катри Райк. „Доброе утро! Спасибо, что пришли. Мы вместе делаем Нарву лучшей. Дорогие, друзья. Мне очень трудно описывать чувства. Важно, что мы за будущее Нарвы. Здесь начинается Эстония. Я обещаю, что я останусь в Нарве и я обещаю, что вернусь. Мы обязательно справимся. Еще раз спасибо вам“. Люди скандируют хором „Катри, Катри“.
Председатель фракции „Нарва“ Алексей Евгафов сказал корреспонденту RusDelfi, что уверен в том, что вотум пройдет. Но он рад, что люди, голосовавшие за Катри на выборах, пришли ее поддержать, это показывает, что в Нарве есть гражданское общество. По словам Евграфова кандидатуру мэра они намерены сообщить до конца сентября.
Нарвские депутаты Яна Кондрашова и Владимир Жаворонков на заседании горсобрания выступили в защиту Катри Райк.
Горожане пришли и в зал горсобрании поддержать Катри Райк.
Алексей Евграфов, выступая перед голосованием, поясняет, почему Катри Райк решили выдвинуть вотум недоверия.
„В интересах города - изменить стиль работы горуправы. Просим поддержать вотум недоверия Катри Райк“.
Катри Райк благодарит за конструктивную критику. Перечисляет, что было сделано в Нарве за время ее управления.
Катри Райк выступила на эстонском языке. Затем перешла на русский. „Чтобы понимали все члены горсобрания“, - сказала она. После этого в зале раздался смех и аплодисменты со стороны горожан, которые пришли поддержать Райк.
В 10.30 началось голосование. За вотум проголосовали 19 депутатов.
На выходе из Ратуши Катри встретили с огромным букетом алых роз.
В 10:55 группа поддержки фотографируется с Катри, но число участников митинга заметно уменьшилось. На площади осталось человек 60.
В поддержку Катри Райк на площади было собрано 203 подписи.
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