Украинская разведка: Здоровье Кадырова в критическом состоянии. Окружение Кадырова это опровергает

„Мы можем подтвердить, что у него (Кадырова - ред.) очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней“.

После этого в соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов.

„Вечерняя прогулка стала отличным завершением ужина с семьей. Ловите эти счастливые моменты, друзья. Находите время и уделяйте родным побольше внимания. Отвлекитесь от суеты, и сделайте им и себе приятно“, — цитирует РИА Новости подпись к видео в аккаунте Даудова в соцсети.

СБУ объявила Кадырова в розыск в сентябре прошлого года. Его разыскивают в рамках статьи 110 часть 3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и статьи 437 часть 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно этим статьям, Кадырову грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

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