ВИДЕО | Легкоатлетка из Эстонии доползла до финиша и прославилась. „Марафон прекрасен, даже через боль!“

По словам Хейнару, перед 42-м километром она еще чувствовала себя неплохо, но на финише стало настолько тяжело, что в какой-то момент она не смогла встать и последние метры пришлось преодолевать на руках и коленях.

„Когда я свернула на финишную прямую, в начале я упала или волочилась. Люди кричали, чтобы я шла и последнюю прямую я шла быстрым шагом. Я приняла достаточно углеводов и солей и не чувствовала того, как мысли начали рассеиваться“, — вспоминала Хейнару в интервью Delfi.

„Мои ноги больше не могли бежать, но это не было похоже на судорогу. Поскольку финиш был в гору, а дистанция не похожа ни на одну другую, которую я когда-либо бегала, возможно, мои ноги не привыкли к этому и настолько устали от нагрузки, что просто сдались в кульминационный момент марафона“, — добавила она.

Для Хейнару это был уже 19-й марафон в карьере, но ничего подобного с ней еще не случалось: „Я всегда умела собраться с силами и обычно даже могла ускориться на финише. На прошлой неделе я пыталась понять, что я сделала не так и что произошло“.

Однако восстановление не вызвало у нее никаких проблем: „Это не заняло много времени. Я обычно ложусь после финиша, но средний пульс у меня был низким. Я полежала несколько минут, отдышалась, а затем потихоньку пошла“.

В социальных сетях финиш Хейнару неожиданно стал хитом, его посмотрели миллионы раз. Что думает сама Марис? „Марафон прекрасен, даже через боль. У людей, которые поделятся этим видео и посмотрят, от этого человеческого момента, вероятно, перехватит дыхание. Возможно, они сами испытали нечто подобное или идентифицировали это со своим собственным опытом. Моя цель не в том, чтобы показать, что марафон кровь из носу нужно заканчивать и что именно так и нужно делать“.

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