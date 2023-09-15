ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (568-й день) | Депутат: Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца войны
Подводим итоги еще одного дня войны.
Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которое ей предоставили в порядке исключения. Поводом для этого стало ее участие в ледовых шоу в России, в том числе в шоу Татьяны Навки, находящейся под санкциями ЕС и США. Чиновники комиссия по делам гражданства заявили, что Дробязко публично поддерживает кремлевский режим, ведущий войну в Украине.
„Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве, согласно конституции Литвы, я не имею права не озвучивать свою позицию, если я не могу, не хочу или не готова это сделать?“, - написала в своем обращении к комиссии по гражданству Дробязко. Войну в Украине она называла „трагедией для миллионов людей и семей“. „Горько и больно от того, что сейчас происходит между Россией и Украиной“, - продолжила Дробязко, отметив, что в России родился ее отец, а в Украине мать. По словам фигуристки, она не принимает, что „неведомо кем уполномоченные политики“ из Литвы указывают ей, „как, кого, когда, где и в какой степени“ она „должна любить“.
Россиянка Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году для того, чтобы представлять эту страну на Олимпийских играх вместе со своим мужем, литовцем Повиласом Ванагсом. Паспорт Литвы ей выдали „за заслуги в области спорта“
Украина вернула тела 51 погибшего военного
Украина вернула домой тела 51 погибшего военного, сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Всего за два года работы штаба были возвращены тела 1832 украинских военных.
Депутат: Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца войны
Мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания войны, заявил в интервью изданию Lenta.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. „Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят“, - сказал депутат.
В июне Владимир Путин утверждал, что сроки возвращения домой мобилизованных также будут определены в зависимости от ситуации. „Конечно, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой, и такой вопрос, безусловно, в министерстве обороны обсуждается, он стоит. Это будет зависеть от того, нужны ли какие-то мобилизации и так далее“, - говорил Путин.
СМИ установили личности 32 164 россиян, погибших на войне в Украине
На войне в Украине погибли как минимум 32 164 россиян, следует из данных Би-Би-Си и „Медиазоны“, которые вместе с волонтерами ведут поименный подсчет всех подтвержденных случаев гибели российских военных в Украине. Для этого они используют официальные сообщения региональных властей, рассказы и посты родственников и данных с кладбищ о новых могилах. По мнению авторов исследования, реальные потери войск РФ в Украине могут быть в разы больше.
По меньшей мере 1910 человек погибли при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины, отмечают журналисты. Всего, по их данным, больше всего подтверждено случаев гибели заключенных - 6073 человека. Это члены как ЧВК „Вагнер“, так и „спецотрядов“ „Шторм“, куда вербует Минобороны РФ. Подтверждена также гибель 3613 мобилизованных.
Зеленский встретился с прокурором МУС
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом. „Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, офиса генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления. Уже первый четкий результат - исторический ордер на арест Путина. Будут и все остальные справедливые результаты„, - прокомментировал переговоры Зеленский. Накануне в Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда.
Великобритания признала ЧВК „Вагнер“ террористической организацией
Правительство Великобритании включило ЧВК „Вагнер“ в список террористических организаций. „Решение вступает в силу немедленно, и в соответствии с ним, принадлежность к группе Вагнера или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным преступлением с тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может сочетаться или заменяться штрафом“, - сообщается на сайте британского правительства.
Как ранее писала газета Times, после попытки мятежа Пригожина Лондон отложил вопрос признания ЧВК террористической. Президента России Владимир Путин тогда заявил, что наемники финансировались из российского бюджета. Признание группировки террористической в таком случае несло дополнительные дипломатические и юридические риски.
СМИ: G7 введет запрет на импорт российских алмазов
Страны „Большой семерки“ (G7) в ближайшие недели объявят о запрете на импорт российских алмазов, сообщают телеканал SkyNews и агентство Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Бельгии. Ограничения начнут действовать с января 2024 года. Сначала будет введен прямой запрет на покупки российских алмазов, а затем постепенно G7 начнут вводить и косвенный запрет. Его установят для того, чтобы отслеживать российские алмазы, которые будут продаваться на другие рынки, пишет Bloomberg. Чиновникам еще предстоит разработать конкретный механизм такого запрета, отмечает агентство.
Дело „Харьковских соглашений“: Януковича и Азарова будут судить заочно
Украинские правоохранители, завершив специальное досудебное расследование, передали в суд обвинительные документы в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по обвинению в совершении госизмены и оказании помощи РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Дело Януковича и Азарова будет рассматриваться заочно в Печорском районном суде Киева, сообщает „Украинская правда“
За минувшие сутки российские войска, согласно сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), потеряли 470 человек личного состава, 28 артиллерийских систем, 13 танков и четыре ББМ. По данным Генштаба ВСУ в Facebook, всего с начала войны, развязанной Россией, потери ВС РФ составили, в частности, около 271 440 военнослужащих, 4612 танков, 8814 боевых бронированных машин, 315 самолетов и 316 вертолетов.
„В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой в Донецкой области„, - говорится 15 сентября в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Сообщается также о „частичном успехе в районе Клищеевки в Донецкой области“. Всего за сутки на фронте, по данным Гентштаба, произошло 25 боевых столкновений.
ВСУ вытеснили российские войска еще с двух позиций близ Бахмута: вблизи Миньковки (расположенной в 15 километрах северо-западнее Бахмута) и вблизи Дубово-Василевки (6 км северо-западнее Бахмута, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в новом аналитическом обзоре.
Украинские силы продолжали вести наступление на западе Запорожской области и вокруг Бахмута, 14 сентября они продвинулись на юг от Бахмута, говорится в документе.
В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 80 прилетов, с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
Днем в пятницу краинские Telegram-каналы сообщили о ракетном ударе войск РФ по оккупированной Новой Каховке в Херсонской области. Утверждается, что РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по жилым домам этого города. По словам украинского журналиста Дениса Казанского, бомба, видимо, сорвалась с самолета. Ранее такое уже происходило в Белгороде и Донецке, напомнил он. В то же время российские паблики утверждают обратное.
В Херсонской области проведут обязательную эвакуацию семей с детьми из 31 населенного пункта, которые регулярно обстреливаются российскими войсками. Такое решение принял Совет обороны Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Александр Прокудин.
Румыния расширила зону запрета для полетов в воздушном пространстве, прилегающем к границе с Украиной. Это произошло после того, как на румынской территории были обнаружены новые обломки беспилотников. Ограничения уже вступили в силу. Запрещены полеты любых пилотируемых или беспилотных воздушных судов, кроме государственных, в радиусе 30 км от границы с Украиной на высоте менее 4000 метров.
Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу прибыл в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. „Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме... Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих - Северная Корея, Россия„, - сказал Лукашенко в Сочи. Он сообщил Путину о поставке в РФ „по просьбе российского правительства“ по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Белорусский и российский правители обсудили также „ситуацию вокруг Украины“ и экономическое взаимодействие двух стран.
В свою очередь Путин сообщил Лукашенко о том, что порядка 300 тысяч человек подписали контракты с Минобороны РФ или стали добровольцами для участия в войне против Украины. По словам хозяина Кремля, данные о 270 тысячах контрактников, которые он озвучивал несколько дней назад, „уже были устаревшими“.
По материалам DW.