ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (568-й день) | Депутат: Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца войны

Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которое ей предоставили в порядке исключения. Поводом для этого стало ее участие в ледовых шоу в России, в том числе в шоу Татьяны Навки, находящейся под санкциями ЕС и США. Чиновники комиссия по делам гражданства заявили, что Дробязко публично поддерживает кремлевский режим, ведущий войну в Украине.

„Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве, согласно конституции Литвы, я не имею права не озвучивать свою позицию, если я не могу, не хочу или не готова это сделать?“, - написала в своем обращении к комиссии по гражданству Дробязко. Войну в Украине она называла „трагедией для миллионов людей и семей“. „Горько и больно от того, что сейчас происходит между Россией и Украиной“, - продолжила Дробязко, отметив, что в России родился ее отец, а в Украине мать. По словам фигуристки, она не принимает, что „неведомо кем уполномоченные политики“ из Литвы указывают ей, „как, кого, когда, где и в какой степени“ она „должна любить“.

Россиянка Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году для того, чтобы представлять эту страну на Олимпийских играх вместе со своим мужем, литовцем Повиласом Ванагсом. Паспорт Литвы ей выдали „за заслуги в области спорта“

Украина вернула тела 51 погибшего военного

Украина вернула домой тела 51 погибшего военного, сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Всего за два года работы штаба были возвращены тела 1832 украинских военных.

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