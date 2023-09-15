ФОТО | В Т1 открылся великолепный спортивный комплекс, где также будет тренироваться Катрина Лехис

На третьем этаже торгового центра открылся целый ряд спортивных клубов, рассчитанных как на спортсменов высокого уровня, так и на любителей всех возрастов. В фехтовальном зале Alexela расположен фехтовальный клуб Le Glaive, основанный Николаем Новосёловым, который представляет олимпийская чемпионка Катрина Лехис. На этаже также расположены спортивный клуб „Контакт“, предлагающий занятия борьбой и боксом, клуб капоэйры Arte do Brasil - Capoeira Estonia, танцевальные клубы LifeDance Stuudio и D7, скалодром Ministry of Climbing. К открытию готовится клуб воздушной акробатики Muse Stuudio.

„Отныне в центре внимания третьего этажа находятся медицинские услуги и клиники, спортивные клубы, различные занятия по интересам, а также услуги в области красоты и здоровья, которые прекрасно дополняют торгово-развлекательную часть центра“, — сказал Тармо Хыбе, генеральный директор торгового центра Т1.

Для нужд спортивных клубов на этаже также было построено несколько туалетов и раздевалок.

По словам Хыбе, спортивные клубы отлично подходят для центра, поскольку облегчают жизнь родителям. „Например, если привести ребенка на тренировку на час или полтора, то родители могут провести это время в торговом центре, сделать покупки в супермаркете, сходить потренироваться или посетить салон красоты. Им не нужно мотаться туда-сюда, к тому же это значительно экономит время, если в семье несколько детей, которые занимаются разными видами спорта“, — добавил Хыбе.

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