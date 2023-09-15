Правда ли, что при поддержке Владимира Сальдо вышла книга для детей „Как не поддаться гей-пропаганде“?

10 и 11 сентября фотография обложки книги под заголовком „Как не поддаться гей-пропаганде“ и с подписью „Одобрено врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо“ стала популярной в пабликах проекта „Страдающее Средневековье“ в соцсети X (бывший Twitter, 420 000 просмотров и почти 8000 репостов на момент написания этого разбора) и во „ВКонтакте» (93 000 просмотров, более 3000 репостов), на платформе JoyReactor, а также в русскоязычном сегменте Facebook. 12 и 13 сентября снимок опубликовал ряд русскоязычных Telegram-каналов, в частности „Пуля» (91 000 просмотров), „Срочная новость!» (23 000) и TG Team Russia (29 000). В некоторых из этих источников фото сопроводили утверждением о том, что книга не только одобрена, но и написана Сальдо.

Обратный поиск по фото показывает, что обложка начала распространяться по Сети не позднее 9 сентября. Самый ранний из найденных „Проверено“ постов был опубликован в тот день в Telegram-канале „Наблюдатель» (29 000 просмотров) в 12:32 по московскому времени. Вскоре идентичная запись появилась на украинском языке в канале „Дніпро кримінальний» (12 000 просмотров), и через два часа снимок распространился в украиноязычном сегменте платформы. После обложка разошлась в X (Twitter) и попала в паблики „Страдающего Средневековья“, вызвав волну возмущения и саркастических комментариев у русскоязычных пользователей как в этой соцсети, так и в Facebook. А 12 сентября, несмотря на появившиеся в анонимных каналах опровержения, сообщение стало популярным в том числе в патриотическом сегменте русскоязычного Telegram.

При этом по интернету разошлась лишь одна фотография — снимков с других ракурсов „Проверено“ найти не удалось. Если искать отдельные детали, можно заключить, что дизайн обложки собран на скорую руку: изображение мальчика и другие элементы взяты со стоковых сайтов, вероятнее всего с Freepic, а затем обложка была распечатана и сфотографирована.