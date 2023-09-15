Президент Литвы лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она выступала в шоу Навки

По словам министра, приведенные в письме фигуристки доводы о том, что она якобы „несла свет культуры и добра“, не отражают действительности, поскольку ее выступления использовались для формирования общественного мнения во враждебной стране.

„Я думаю, что гражданство — это четко определенная связь с государством. И я считаю, что все эти рассмотрения и решения являются справедливыми. Потому что попытка прикрыться только этими понятиями добра и красоты, когда культура во враждебной стране используется в качестве оружия, для формирования мнения, не совместима с гражданственностью“, – заявил журналистам в четверг С. Кайрис.

„Да, президент сегодня подписал декрет“, – подтвердил советник президента Ридас Ясюлёнис.

„Те аргументы госпожи Дробязко о том, что она несет свет культуры и добра, для меня с трудом сочетаются с тем „светом“, который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины“, - говорил ранее Науседа.

Ранее сообщалось, что 14 сентября Комиссия по вопросам гражданства рекомендовала президенту лишить Дробязко гражданства.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

Дробязко получила гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году для выступления на Олимпийских играх.

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