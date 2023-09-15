Почему правительство в вопросе жесткой экономии не начало с себя?(29)
Организатор и один из лучших игроков в интеллектуальные игры, экс-знаток клуба „Что? Где? Когда?“ на эстонском языке Яан Аллик у себя в фэйсбуке возмутился тем, что правительство Эстонии обсуждает бюджет страны на выездной сессии. Да еще и в довольно дорогом месте.
„Может кто-нибудь объяснить мне, почему правительство должно обсуждать сокращение бюджета на мызе Вихула? Посмотрел цены, 139 евро проживание в двухместном номере. (Очевидно, что тут будут жить по одному). Плюс, питание, транспортные расходы“, - написал Аллик.
Далее Аллик констатирует, что в случае, если бы правительство собиралось в доме Стенбока или на Тоомпеа, то ночевать можно было бы дома, а питание организовать в местном кафе.
„Может быть, с этого можно было бы начать свою политику жесткой экономии?“ - задается автор поста риторическим вопросом.
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