Мнение
15.09.2023, 17:15

Почему правительство в вопросе жесткой экономии не начало с себя?

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Яан Аллик
Мыза Вихула
Мыза Вихула
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Организатор и один из лучших игроков в интеллектуальные игры, экс-знаток клуба „Что? Где? Когда?“ на эстонском языке Яан Аллик у себя в фэйсбуке возмутился тем, что правительство Эстонии обсуждает бюджет страны на выездной сессии. Да еще и в довольно дорогом месте.

„Может кто-нибудь объяснить мне, почему правительство должно обсуждать сокращение бюджета на мызе Вихула? Посмотрел цены, 139 евро проживание в двухместном номере. (Очевидно, что тут будут жить по одному). Плюс, питание, транспортные расходы“, - написал Аллик.

Далее Аллик констатирует, что в случае, если бы правительство собиралось в доме Стенбока или на Тоомпеа, то ночевать можно было бы дома, а питание организовать в местном кафе.

„Может быть, с этого можно было бы начать свою политику жесткой экономии?“ - задается автор поста риторическим вопросом.

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