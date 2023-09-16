Футбол
16.09.2023, 11:27

АНАЛИЗ | Экс-футболист сборной Эстонии: мы способны на большее, чем 0:5. Что пошло не так?

 
Vjatšeslav Zahovaiko
футбольный тренер и бывший нападающий национальной сборной (39 матчей, 8 голов, 2003-2011).
Евгений Грибовский
Власий Синявский в игре против сборной Швеции
Власий Синявский в игре против сборной Швеции
ФОТО: Sergei Grits | AP/SCANPIX

Представьте себе генерала, который на поле боя говорит своим подчиненным: „У противника есть танки и ракеты, а у нас - ослы, у нас нет достаточно хорошего оружия, наша техника бесполезна. Мы должны с этим смириться!“ Я бы не был готов с этим смириться.

Мы с нетерпением ждали осенних матчей сборной Эстонии, в ходе которых нам предстояло принять сначала Швецию дома, а затем сыграть с Бельгией на выезде. Даже неспециалисту понятно, что это непростое испытание, поскольку оба соперника относятся к числу абсолютных лидеров. Когда речь идет об уровне команды, мы говорим только о результате, потому что это главное.

Все знают, что мы не виртуозы футбола, но, несмотря на это, мы должны всегда верить, делать все со страстью и большой самоотдачей, подчеркивать свои сильные стороны. Тренерский штаб нашей сборной подбирает состав в соответствии со своим видением футбола и стилем игры, выбирая тех игроков, которые могут реализовать определенный план игры. Одним из основных критериев выбора состава является хорошее понимание сильных и слабых сторон команды - в соответствии с этим разрабатывается тактика, стратегия и т.д.

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