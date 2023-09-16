16.09.2023, 11:27
АНАЛИЗ | Экс-футболист сборной Эстонии: мы способны на большее, чем 0:5. Что пошло не так?
ФОТО: | AP/SCANPIX
Представьте себе генерала, который на поле боя говорит своим подчиненным: „У противника есть танки и ракеты, а у нас - ослы, у нас нет достаточно хорошего оружия, наша техника бесполезна. Мы должны с этим смириться!“ Я бы не был готов с этим смириться.
Мы с нетерпением ждали осенних матчей сборной Эстонии, в ходе которых нам предстояло принять сначала Швецию дома, а затем сыграть с Бельгией на выезде. Даже неспециалисту понятно, что это непростое испытание, поскольку оба соперника относятся к числу абсолютных лидеров. Когда речь идет об уровне команды, мы говорим только о результате, потому что это главное.