АНАЛИЗ | Экс-футболист сборной Эстонии: мы способны на большее, чем 0:5. Что пошло не так?

Мы с нетерпением ждали осенних матчей сборной Эстонии, в ходе которых нам предстояло принять сначала Швецию дома, а затем сыграть с Бельгией на выезде. Даже неспециалисту понятно, что это непростое испытание, поскольку оба соперника относятся к числу абсолютных лидеров. Когда речь идет об уровне команды, мы говорим только о результате, потому что это главное.

Все знают, что мы не виртуозы футбола, но, несмотря на это, мы должны всегда верить, делать все со страстью и большой самоотдачей, подчеркивать свои сильные стороны. Тренерский штаб нашей сборной подбирает состав в соответствии со своим видением футбола и стилем игры, выбирая тех игроков, которые могут реализовать определенный план игры. Одним из основных критериев выбора состава является хорошее понимание сильных и слабых сторон команды - в соответствии с этим разрабатывается тактика, стратегия и т.д.