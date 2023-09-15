Секс-скандал в мадридском „Реале“: игрокам грозит до 5 лет тюрьмы

Футболстам грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса Испании, сообщает AS.

По информации источника, если несовершеннолетняя девочка не давала согласия на съемку видео, то предполагается лишение свободы на 2,5-4 года, но срок увеличивается до 3,5-5 лет из-за распространения ролика. Оператор также может быть оштрафован на сумму, эквивалентную зарплате за 18-24 месяца.

Отметим, что мадридский клуб уже отреагировал на ситуацию, указав, что примет соответствующие меры, когда будет подробная информация.

„Клубу стало известно, что игрок „Кастильи“ и трое игроков „Реала C“ дали показания Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемую трансляцию частного видео через WhatsApp. Когда клуб получит подробную информацию о фактах, мы примем соответствующие меры“, — говорится в заявлении испанского клуба.

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