С городским собирательством нужна осторожность: можно ли вообще собирать грибы в городе и где можно брать съедобные ягоды?
Даже в городе из травы виднеются грибы, а кое-где деревья склоняются под щедрым урожаем яблок, груш или слив. Если собирать ягоды и другие фрукты в собственном саду при доме, расположенном в историческом жилом районе, не проблема, то собирать грибы – не лучшая идея. И отправляясь за яблоками и ягодами в общественное место, следует подумать о некоторых важных деталях, прежде чем без разбора пополнять свои зимние запасы.
„До 1990-х годов в Таллинне вызывало беспокойство загрязнение воздуха, которое могло оседать на плодах. Сейчас более серьезной проблемой становится порой загрязнение почвы. Происходит это потому, что среда обитания людей постоянно расширяется в те зоны, где раньше располагались производства. В связи с городским озеленением очень важно знать, выросли ли ягоды и грибы на незагрязненной почве. В частных жилых комплексах, построенных в местах исторических и природных объектов, вы можете быть уверены, что вероятность заражения невелика и плоды собирать можно. В других местах для душевного спокойствия лучше исследовать вопрос или ничего не собирать“, – говорит Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Очень важно знать, выросли ли ягоды и грибы в почве, которая не загрязнялась.
Что касается плодовых и ягодных деревьев, растущих в уличном пространстве, то эти плоды следует оставить птицам и насекомым. Уустал отмечает, что Таллинн – старый город, и за столетия в нем многое было сделано, но многое из сделанного уже забыто. Поэтому городская улица, пожалуй, не лучшее место для сбора ягод.
За грибами езжайте на остров
Если речь не идет о выращивании продуктов питания в приусадебном саду, то, по мнению Уустала, все же можно было бы соблюдать одно правило городского собирательства: грибы, растущие в городе, не следует употреблять в пищу, независимо от того, растут они в саду, в парке или в городском лесу. Грибам свойственно впитывать из почвы токсичные вещества, например, тяжелые металлы.
„Чтобы собрать грибы, выезжайте все-таки за город, куда не достигают исторические загрязнения от транспорта и промышленных зон. Интересный пример – острова поблизости от города: они все же достаточно далеко от городских загрязнений. Не стоит собирать грибы на территориях бывших воинских частей, поскольку мы не знаем, как там обращались с природой. Кроме того, следует учитывать и целевые охранные зоны подохранных территорий“, – поясняет Уустал.
Загрязнение фруктов и ягод меньше, т. е. в городском парке можно сорвать крыжовник или яблоко и съесть, предварительно вымыв.
Древесные части деревьев и кустарников сами по себе служат фильтром от загрязнений, а значит, меньше загрязняются также плоды и ягоды. Другими словами, в городском парке можно сорвать крыжовник или яблоко и съесть, предварительно вымыв.
Еще в городе есть леса, где растут брусника, черника, земляника и малина, но проблема в том, что их мало. Уустал призывает местных жителей не пополнять свои зимние запасы дикими ягодами, растущими в городских лесах. Эти лесные ягоды можно собирать и пробовать на месте, но и оставлять полакомиться другим гуляющим на природе.
„Восприятие опасности у людей разное. Если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что кладете в рот, можете провести анализ, чтобы выяснить, есть ли какие-либо яды в конкретных яблоках и ягодах“, – говорит Уустал.
Город создает продуктовые рощи в чистой среде
В год Зеленой столицы Европы город Таллинн создаст десять продуктовых рощ в районах, где мало садов: в Ласнамяэ, Мустамяэ, Копли и Ыйсмяэ. Продуктовые рощи – это небольшие садовые сообщества, где высажены фруктовые деревья, ягодные кустарники и пряные растения. Места выбираются так, чтобы фрукты росли в максимально чистой среде, где ранее не велась загрязняющая деятельность. Со временем это будут общественные сады, где местные жители смогут собирать яблоки и ягоды для повседневного питания, но при этом в меру, чтобы досталось и другим.
„Продовольственные рощи имеют многоуровневую цель: одна из функций заключается в том, что деревья и кустарники служат зеленью и предоставляют людям те же природные преимущества, что и другие зеленые насаждения. Однако продовольственные сады представляют интерес и для других различных групп биоты, например, для опылителей, обеспечивающих более высокие урожаи. В общем, где больше насекомых, там больше птиц и других животных“, – говорит Уустал.
Но нельзя забывать, что такие сады обеспечивают людям продовольственную безопасность, поскольку там созревают плоды, необходимые для питания. Таким образом, город может бесплатно предложить своим обитателям то, что помогает им жить лучше. В части селекции планируется посадить в этих продовольственных садах старые и хорошо известные сорта, а также новые, чтобы посмотреть, как они развиваются в городской среде. Кроме всем знакомых плодовых деревьев, таких как яблони и сливы, а также кустов смородины и крыжовника, в продовольственных садах будут и другие съедобные ягоды: голубая жимолость, рябина, айва, боярышник, а также множество разных трав. Некоторые продуктовые рощи устраиваются у общинных и общих огородов.
Свой клочок земли в первом общем огороде Таллинна
История начинает повторяться: если в начале 90-х на прежних грядках высевали красивую траву, то теперь эту траву снова убирают, чтобы выращивать помидоры, огурцы и другое продовольствие.
Уже много лет в разных районах города действуют общинные сады, теперь в Таллинне создается и сеть общих огородов. Общие огороды во многом напоминают старые решения: по желанию можно арендовать грядки по 50-100 квадратных метров, чтобы выращивать продовольствие. В общем огороде можно арендовать участок как на год, так и на более длительный срок, но тот, кто не заботится о своем участке, просто останется без него.
„Весной 2024 года на Путукавайл в Пельгуранна откроется первый общий огород, и если этот проект окажется успешным, есть план создать такие огороды в разных районах города. Мы начнем с малого и постепенно, чтобы увидеть, есть ли в действительности интерес к общим огородам и насколько он велик“, – говорит Уустал.
Весной 2024 года на Путукавяйл откроется первый общий огород, и в случае успеха проекта планируется устроить такие огороды в разных районах города.
Кроме продовольственной безопасности и того факта, что продукты, выращенные самостоятельно, обходятся дешевле, общий огород имеет также культурное, педагогическое и социальное измерение. Многим людям, живущим в многоквартирных домах, больше негде повозиться в земле, а также показать детям, как растет еда, как попадают на стол помидоры и огурцы.
„Конечно, важен и мировоззренческий аспект. Примеры других городов и стран придают смелости. В Хельсинки таких огородов много, при некоторых есть еще и сауны. В Великобритании во время корона-пандемии спрос на сады взлетел до небес, поскольку люди не могли себе позволить покупать достаточно фруктов и овощей, а выращивать их самостоятельно выходит дешевле“, – поясняет эксперт.
Выращивание продуктов питания для себя и своей семьи заложено у нас в ДНК. Теперь есть возможность делать это в десятках существующих общинных садов Таллинна, а в новом году – на собственном участке арендного огорода. И поджидать, пока в продовольственном саду поспеют яблоки, груши, сливы и...
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