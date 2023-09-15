С городским собирательством нужна осторожность: можно ли вообще собирать грибы в городе и где можно брать съедобные ягоды?

Древесные части деревьев и кустарников сами по себе служат фильтром от загрязнений, а значит, меньше загрязняются также плоды и ягоды. Другими словами, в городском парке можно сорвать крыжовник или яблоко и съесть, предварительно вымыв.

Загрязнение фруктов и ягод меньше, т. е. в городском парке можно сорвать крыжовник или яблоко и съесть, предварительно вымыв.

„Чтобы собрать грибы, выезжайте все-таки за город, куда не достигают исторические загрязнения от транспорта и промышленных зон. Интересный пример – острова поблизости от города: они все же достаточно далеко от городских загрязнений. Не стоит собирать грибы на территориях бывших воинских частей, поскольку мы не знаем, как там обращались с природой. Кроме того, следует учитывать и целевые охранные зоны подохранных территорий“, – поясняет Уустал.

Если речь не идет о выращивании продуктов питания в приусадебном саду, то, по мнению Уустала, все же можно было бы соблюдать одно правило городского собирательства: грибы, растущие в городе, не следует употреблять в пищу, независимо от того, растут они в саду, в парке или в городском лесу. Грибам свойственно впитывать из почвы токсичные вещества, например, тяжелые металлы.

Что касается плодовых и ягодных деревьев, растущих в уличном пространстве, то эти плоды следует оставить птицам и насекомым. Уустал отмечает, что Таллинн – старый город, и за столетия в нем многое было сделано, но многое из сделанного уже забыто. Поэтому городская улица, пожалуй, не лучшее место для сбора ягод.

„До 1990-х годов в Таллинне вызывало беспокойство загрязнение воздуха, которое могло оседать на плодах. Сейчас более серьезной проблемой становится порой загрязнение почвы. Происходит это потому, что среда обитания людей постоянно расширяется в те зоны, где раньше располагались производства. В связи с городским озеленением очень важно знать, выросли ли ягоды и грибы на незагрязненной почве. В частных жилых комплексах, построенных в местах исторических и природных объектов, вы можете быть уверены, что вероятность заражения невелика и плоды собирать можно. В других местах для душевного спокойствия лучше исследовать вопрос или ничего не собирать“, – говорит Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Еще в городе есть леса, где растут брусника, черника, земляника и малина, но проблема в том, что их мало. Уустал призывает местных жителей не пополнять свои зимние запасы дикими ягодами, растущими в городских лесах. Эти лесные ягоды можно собирать и пробовать на месте, но и оставлять полакомиться другим гуляющим на природе.

„Восприятие опасности у людей разное. Если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что кладете в рот, можете провести анализ, чтобы выяснить, есть ли какие-либо яды в конкретных яблоках и ягодах“, – говорит Уустал.

Город создает продуктовые рощи в чистой среде

В год Зеленой столицы Европы город Таллинн создаст десять продуктовых рощ в районах, где мало садов: в Ласнамяэ, Мустамяэ, Копли и Ыйсмяэ. Продуктовые рощи – это небольшие садовые сообщества, где высажены фруктовые деревья, ягодные кустарники и пряные растения. Места выбираются так, чтобы фрукты росли в максимально чистой среде, где ранее не велась загрязняющая деятельность. Со временем это будут общественные сады, где местные жители смогут собирать яблоки и ягоды для повседневного питания, но при этом в меру, чтобы досталось и другим.

Закатайте урожай в банки на Празднике урожая! 16 сентября с 11 до 17 часов на Башенной площади в Таллинне пройдет большой Праздник урожая и проводов лета, где можно будет получить и советы по хранению даров своего сада. На один день тихая парковая зона Башенной площади превратится в страну приключений, полную аттракционов и мастерских. На кухне Праздника урожая можно будет целый день учиться готовить и сохранять полезную еду из местных плодов. Великий мастер консервирования Катрин Таммьярв поделится полезными знаниями о мариновании, квашении и засушивании продуктов, а также предложит интересные рецепты, которые можно попробовать дома. Катрин высоко ценит все местное, растущее в лесу и саду, и прекрасно умеет все это сохранить на зимнюю пору. Оказывается, для супервкусных консервов, приготовленных своими руками, не обязательно иметь дачный погреб или огромную морозильную камеру, есть и некоторые другие способы сохранить добро в условиях квартиры. На глазах у всех будут создаваться аппетитные заготовки, и в этом процессе можно будет поучаствовать. Конечно же, Праздник урожая предложит и захватывающую развлекательную программу, которая завершится прекрасным акустическим концертом Ээвы и Виллу Талси. Дополнительная информация: greentallinn.eu/ru/programma/loikuspidu/

„Продовольственные рощи имеют многоуровневую цель: одна из функций заключается в том, что деревья и кустарники служат зеленью и предоставляют людям те же природные преимущества, что и другие зеленые насаждения. Однако продовольственные сады представляют интерес и для других различных групп биоты, например, для опылителей, обеспечивающих более высокие урожаи. В общем, где больше насекомых, там больше птиц и других животных“, – говорит Уустал.