Мнение
15.09.2023, 14:15

МНЕНИЕ | Урсула-завершительница. Президент Еврокомисии хочет расширения ЕС путем принятия новых стран

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Лев Кадик
журналист
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
ФОТО: Reuters/Scanpix/LETA

Ежегодное обращение Президента Европейской комиссии к депутатам Европарламента выглядело, как победная реляция и предвыборная речь одновременно. Урсула фон дер Ляйен перечислила успехи Европейского Союза, обошла стороной проблемы и много говорила о важности и успехе единых действий его членов. Главным в речи главы Еврокомиссии стало объявление о необходимости „завершения“ союза — его очередного расширения до 30+ членов. В следующем году предстоят перевыборы Президента комиссии. Поможет ли ей такая тактика „отвлечения внимания“ не перевыборах — не ясно. Тем более, что о выдвижении своей кандидатуры она так и не заявила.

Урсула фон дер Ляйен выступала переде европарламентариями целый час, и речь ее была практически триумфальной. Примерно треть своего выступления президент Еврокомиссии посвятила рассказу о том, каких успехов добился Европейский союз в области гендерного равенства, борьбе за экологию и „Зеленый переход“, в борьбе с пандемией коронавируса.

А затем перешла к проблемам. Проблем оказалось много — но в речь попали совсем не те, которые можно было ожидать на первый взгляд. Президент Еврокомисии говорила о миграции, о недостатке рабочей силы, о необходимости привлечения квалифицированных кадров, развитии социального партнерства, развитии искусственного интеллекта и инвестициях в инфраструктуру и промышленность стран „глобального юга“.

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