МНЕНИЕ | Урсула-завершительница. Президент Еврокомисии хочет расширения ЕС путем принятия новых стран

Ежегодное обращение Президента Европейской комиссии к депутатам Европарламента выглядело, как победная реляция и предвыборная речь одновременно. Урсула фон дер Ляйен перечислила успехи Европейского Союза, обошла стороной проблемы и много говорила о важности и успехе единых действий его членов. Главным в речи главы Еврокомиссии стало объявление о необходимости „завершения“ союза — его очередного расширения до 30+ членов. В следующем году предстоят перевыборы Президента комиссии. Поможет ли ей такая тактика „отвлечения внимания“ не перевыборах — не ясно. Тем более, что о выдвижении своей кандидатуры она так и не заявила.